En cuotas y a tasa 0: qué camionetas se consiguen en octubre de 2025

Las pickups guardan un lugar muy importante en las preferencias del consumidor argentino. Por un lado, son grandes herramientas de trabajo, especialmente para quienes se dedican a la actividad agropecuaria. Por el otro, con el correr del tiempo sumaron elementos de confort y seguridad y se convirtieron en buenos vehículos también para la vida urbana.

Más allá de la fuerte demanda interna que las chatas tienen (impulsada también por beneficios impositivos) se transformaron en el producto automotriz de exportación por excelencia. En nuestro país se fabrican la Toyota Hilux en Zárate, Ford Ranger y Volkswagen Amarok en Pacheco, Fiat Titano en Córdoba (en breve también RAM Dakota) y, hasta fin de año, las Nissan Frontier y Renualt Alaskan en Córdoba.

Al mismo tiempo, su buen nivel de ventas también se explica por el regreso de los planes de financiación con tasas más competitivas a comienzos de año favorecidos por un contexto macroeconómico más estable.

En ese sentido, estas son las propuestas de las terminales automotrices que se ofrecen en cuotas y a tasa 0 (al momento de publicación de este artículo):

FORD

Ford Ranger (XLS V6 y LTD+): tasa 0 a 12 meses financiando hasta $30.000.000.

Ford Ranger (todas las versiones excepto Raptor): tasa 0 UVA a 24 meses.

CHEVROLET

Chevrolet Montana: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $12.000.000

Chevrolet S10: tasa 0 en 12 meses financiando hasta $20.000.000

FIAT

Fiat Titano: tasa fija 0% a 12 meses por hasta $30.000.000

Fiat Toro: tasa 0 UVA a 24 meses financiando hasta $12.000.000

Fiat Toro: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $10.000.000

Fiat Strada: tasa 0 UVA a 24 meses financiando hasta $12.000.000

Fiat Strada: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $10.000.000

RAM

RAM Rampage: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $10.000.000

RAM Rampage: tasa 0 UVA a 12 meses financiando hasta $30.000.000