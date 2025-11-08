Una automotriz ofrece sus autos en hasta 24 cuotas y financiación de hasta $20 millones

Volkswagen, la segunda automotriz con más patentamientos en lo que va del año, lanzó su nueva campaña “VW Cyber Days”, que incluye distintas alternativas para comprar modelos de la marca, entre ellas planes con tasa 0 y financiación en hasta 24 cuotas. A su vez, según el modelo, esta nueva iniciativa permite financiar hasta $20.000.000.

Esta propuesta de la terminal alemana estará disponible durante todo el mes de noviembre y cuenta con las siguientes alternativas:

Volkswagen Polo : tasa 0 fija con un monto a financiar de $15.000.000 a 24 meses.

: tasa 0 fija con un monto a financiar de $15.000.000 a 24 meses. Volkswagen Tera : tasa 0 fija con un monto a financiar de $15.000.000 a 24 meses.

: tasa 0 fija con un monto a financiar de $15.000.000 a 24 meses. Volkswagen Nivus : tasa 0 fija con un monto a financiar de $15.000.000 a 24 meses.

: tasa 0 fija con un monto a financiar de $15.000.000 a 24 meses. Volkswagen T-Cross: tasa 0 fija con un monto a financiar de $15.000.000 a 24 meses.

Volkswagen Taos: tasa 0 fija con un monto a financiar de $15.000.000 a 18 meses.

tasa 0 fija con un monto a financiar de $15.000.000 a 18 meses. Volkswagen Virtus: tasa 0 fija con un monto a financiar de $15.000.000 a 18 meses.

tasa 0 fija con un monto a financiar de $15.000.000 a 18 meses. Volkswagen Saveiro: tasa 0 fija con un monto a financiar de $15.000.000 a 18 meses.

Volkswagen Vento GLI: tasa 0 fija con un monto a financiar de $12.000.000 a 9 meses.

tasa 0 fija con un monto a financiar de $12.000.000 a 9 meses. Volkswagen Tiguan: tasa 0 fija con un monto a financiar de $12.000.000 a 9 meses.

Volkswagen Amarok: tasa 0 fija con un monto a financiar de $20.000.000 a 18 meses.

Finalmente, desde Volkswagen comentan que los clientes que financien su Polo, Tera o Amarok con Volkswagen Financial Services, accederán a una promoción exclusiva del programa Cobertura Volkswagen & Zurich con 9 meses de seguro Todo Riesgo con franquicia del 6% al costo de Terceros Completo Premium. El resto de la gama tendrá un 50% de descuento en todas las coberturas por 3 meses.

Por último, a través del comunicado afirmaron: "Todos los modelos cuentan, además, con la posibilidad de extender la garantíapor 1 año o 20.000 km con el programa “Tu VW Vale +”.