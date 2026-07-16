Una de las marcas más vendidas financia sus autos hasta $30 millones, en cuotas y a tasa 0

La tercera automotriz con más ventas de este año dio a conocer sus propuestas comerciales para continuar con un buen ritmo de ventas
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Aunque la venta de autos 0km cayó un 9,9% durante la primera mitad del año en comparación con el mismo período del año pasado, la financiación continúa siendo el principal motor del mercado.
Al cierre de mayo, cuatro de cada 10 vehículos se comercializaron mediante algún tipo de crédito: el 42,4% de los patentamientos, equivalente a 116.087 unidades financiadas sobre un total de 273.819 registros, según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Dentro de ese escenario, Fiat, marca que integra el Grupo Stellantis, dio a conocer sus condiciones de financiación vigentes. Además, de acuerdo con el informe de Acara, fue la segunda automotriz con mayor porcentaje de ventas financiadas, ya que el 71% de sus operaciones se concretó mediante algún plan de crédito. Sólo fue superada por Peugeot, también perteneciente al Grupo Stellantis, que alcanzó un 75%.
Para julio, la firma italiana informó que mantiene campañas de financiación para toda su gama. En el caso de los modelos Fiat Cronos, Fiat Pulse, Fiat Fastback y Fiat Toro, ofrece la posibilidad de financiar hasta $28.000.000 a tasa 0 (TNA), con un plazo de hasta 18 meses.
Además, ofrecen un crédito UVA, con una financiación de hasta $30.000.000 a 36 meses con tasa 0 (TNA) para toda la gama.
Los precios de Fiat de julio
Para este séptimo mes del año, Fiat aplicó un aumento promedio cercano al 5% en su lista de precios. La única excepción fue el nuevo Fiat 600 Hybrid, que mantuvo el mismo valor que en junio:
- Fiat Mobi Trekking 1.0: $29.610.000
- Fiat Argo Drive 1.3 MT: $32.390.000
- Fiat Argo Drive 1.3 CVT: $34.450.000
- Fiat Cronos Like 1.3 GSE: $33.340.000
- Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus: $40.490.000
- Fiat Cronos Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $40.720.000
- Fiat Cronos Precision 1.3 GSE CVT: $41.340.000
- Fiat Pulse Drive 1.3 MT: $40.110.000
- Fiat Pulse Drive 1.3 CVT: $40.680.000
- Fiat Pulse Audace 1.0T CVT: $43.510.000
- Fiat Pulse Impetus 1.0T CVT: $45.020.000
- Fiat Pulse Abarth Turbo 270 AT6: $47.220.000
- Fiat Fastback Turbo 270 AT: $49.540.000
- Fiat Fastback Abarth Turbo 270 AT6: $52.440.000
- Fiat 600 Hybrid 1.2 eDCT: $49.340.000
- Fiat Fiorino Endurance 1.3 Firefly: $31.570.000
- Fiat Strada Freedom 1.3 8V CS: $34.870.000
- Fiat Strada Freedom 1.3 8V CD: $40.410.000
- Fiat Strada Volcano 1.3 8V CD CVT: $44.430.000
- Fiat Strada Ranch T200 CD CVT: $48.030.000
- Fiat Strada Ultra T200 CD CVT: $48.170.000
- Fiat Toro Freedom 1.3T AT6 4x2: $50.890.000
- Fiat Toro Volcano 1.3T AT6 4x2: $55.990.000
- Fiat Toro Volcano 2.2 TD AT9 4x4: $60.340.000
- Fiat Titano Endurance MT 4x2: $51.240.000
- Fiat Titano Endurance MT 4x4: $54.230.000
- Fiat Titano Freedom MT 4x4: $59.720.000
- Fiat Titano Freedom Plus AT 4x4: $65.570.000
- Fiat Titano Ranch AT 4x4: $70.800.000