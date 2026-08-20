Una fábrica de Córdoba reducirá su producción por caída en la demanda

El Polo Industrial Ferreyra, donde el Grupo Stellantis fabrica los Fiat Cronos, Fiat Titano y RAM Dakota, experimentará una reducción en la producción como consecuencia de una caída en la demanda tanto interna como externa. Según pudo saber LA NACION, se reduciría, en principio, el ritmo de fabricación de pickups.

Según informó Stellantis a través de un comunicado oficial, la fábrica en Córdoba es considerada “un eslabón estratégico en Sudamérica” y “atraviesa una de las transformaciones más relevantes de su historia”. El complejo viene de protagonizar un desembolso de US$380 millones para el desarrollo de un hub de pickups y la instalación de una planta de motores, que verá al propulsor Multijet 2.2 en producción a partir de 2027.

“En línea con la evolución de la demanda en los mercados interno y externo, Ferreyra adecúa sus procesos productivos mientras avanza con sus proyectos de inversión. Stellantis mantiene su confianza en la evolución de la demanda y reafirma su compromiso de largo plazo con la industria automotriz y el desarrollo productivo de la Argentina”, amplió.

La decisión se da en un contexto de contracción del mercado local, con una baja del 12,8% en relación a 2025 y también una caída en las exportaciones como consecuencia de la avanzada china en la región. Es en el mercado brasileño, principal destino de la manufactura argentina, donde la demanda a la baja modificó el mapa de exportación nacional.

La compañía invierte US$380 millones en la creación de un hub de pickups y un nuevo motor

Tal es el caso, por ejemplo de Ford. Tal y como publicó LA NACION tiempo atrás, la automotriz con sede en Pacheco decidió reducir el volumen diario de producción de la Ranger para adaptarlo al nivel de demanda que registra actualmente en la región.

La reducción se ubicaría en torno al 17%. Esto se debe a que una parte importante de la producción de Pacheco se destina a la exportación, por lo que el ritmo de fabricación está sujeto a la evolución de la demanda regional.

La Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), informó 150.270 exportaciones, una cifra por encima de los 147.849 registrados durante el primer semestre de 2025. Si bien el número parece positivo, en 2025 la caída era del 10%, por lo que el sector todavía no logra recuperarse.

La producción es otro índice negativo actualmente. La entidad informó una caída del 18% durante los primeros siete meses del año, aunque parte de ello se explica porque hay plantas que operan a mínima capacidad por adecuación de sus líneas de cara a nuevos proyectos (Volkswagen con Amarok y Renault con Niágara, por ejemplo).

Es en este escenario que las decisiones industriales fluctúan entre nuevos proyectos e inversiones y reducciones, al menos por ahora, temporales en el volumen productivo.