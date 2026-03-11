Una marca de lujo aplicó rebajas de hasta US$128.000 en sus modelos

Los precios del mercado automotor argentino volvieron a estar en el centro de la escena tras la aprobación de la ley de reforma laboral en el Senado. Esta normativa incluyó un capítulo impositivo clave que eliminó los impuestos internos, una medida que genera un efecto directo en las listas de precios de los vehículos de alta gama.

Luego de los anuncios de múltiples marcas con diferentes descuentos en sus montos, Porsche anunció en en este nuevo escenario rebajas significativas, que en casos puntuales alcanzan los US$128.000 sobre el valor de venta al público.

La marca de origen alemán actualizó los valores de sus modelos en el configurador oficial para la Argentina. Según los datos disponibles, los SUV de la familia Macan y Cayenne registran una disminución del 15% en sus precios.

La familia Cayenne registró una disminución del 15% en sus precios

De esta manera, el Macan T se posiciona con un costo de entrada de US$118.000, mientras que el Cayenne Coupé arranca en los US$162.800. El ajuste alcanza a todas las versiones de estos vehículos deportivos.

La familia del Macan también experimentó descuentos

La tendencia a la baja también abarca a los deportivos de la marca. Los modelos Panamera y Taycan muestran una reducción cercana al 18% como consecuencia de la eliminación del tributo. Por otro lado, la familia 911 experimenta un descenso promedio del 19%.

El Porsche Panamera tuvo una rebaja del 18% koslowskiphoto_2023

Dentro de esta categoría, el 911 Carrera se ubica en US$266.700 y el 911 Carrera 4S llega a los US$334.800. El modelo 911 GT3 presenta un valor inicial de US$437.300, mientras que el 911 Turbo S, uno de los referentes en performance, fija su precio de entrada en US$554.000, unos US$128.000 menos.

El sector automotriz vive una etapa de reconfiguración desde el inicio de marzo. Varias empresas ajustaron sus listas para adaptarse al nuevo mapa de relaciones económicas. Ford es otra de las firmas que implementó bajas de hasta el 30% en ciertos modelos.

El 911 Carrera 4S cotiza en US$334.800

Esta cifra resulta de la combinación entre la eliminación del impuesto interno y la aplicación del cupo de 10.000 vehículos sin arancel, derivado del acuerdo comercial vigente entre la Argentina y Estados Unidos. Asimismo, Audi difundió para abril una rebaja que promedia el 12,3% en los modelos afectados.

El contexto previo al cambio legal anticipó algunos movimientos. Mercedes-Benz, representada por Prestige Auto, aplicó descuentos en meses anteriores ante la previsión de este escenario impositivo.

La eliminación del llamado “impuesto al lujo” busca normalizar los precios de lista y reactivar el movimiento de unidades tras un período marcado por cargas fiscales elevadas. Los nuevos valores ya rigen y se encuentran a disposición de los clientes que buscan adquirir estas unidades bajo el nuevo esquema de costos impositivos.