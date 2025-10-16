Una nueva moto se lanza en la Argentina y el mundo con foco en el offroad

Voge Argentina, una marca de motos reconocida por su apuesta por la innovación, presentó en Cafayate, Salta, su nueva DS800X Rally, un modelo diseñado para los terrenos más exigentes del país.

“Como propuesta para la campaña de la DS800X Rally convocamos a los mejores pilotos en categoría Rally y Motocross de nuestro país, armamos una travesía muy intensa de dos días por rutas dakarianas para poner a prueba el calibre de la moto de la mano de quienes más saben”, afirmó Carolina Maceda, responsable de Marketing en Voge Argentina.

El lanzamiento, agregó la ejecutiva, se dio en simultáneo con su arribo al mercado español.

Cómo es la Voge DS800X Rally

El corazón de la Voge DS800X Rally es un bicilíndrico de 798 cc, capaz de desarrollar 94 caballos de fuerza a 9000 rpm y un torque máximo de 81 Nm a 6500 rpm.

El conjunto se complementa con una suspensión KYB completamente ajustable, con una horquilla invertida delantera de 43 mm y 200 mm de recorrido, además de un monoamortiguador trasero regulable de 190 mm.

El despeje al suelo de 220 mm y un amortiguador de dirección con 24 posiciones aseguran control y estabilidad incluso en condiciones extremas.

Este modelo posee una pantalla de 7 pulgadas MIKYDUB

En términos de tecnología, incorpora una pantalla TFT vertical de 7 pulgadas personalizable, dashcam integrada, iluminación full LED, y puertos USB A y C con gestión energética inteligente.

Además, suma un sensor de presión de neumáticos (TPMS) y modos de conducción ajustables, permitiendo adaptar la respuesta del motor y el control de tracción (TCS) según el terreno.

La moto cuenta con una dashcam MIKYDUB

Como está diseñada para largas travesías, ofrece puños y asiento calefaccionados, parabrisas regulable, manillar con cuatro posiciones y un tanque de 24 litros, que le otorga una amplia autonomía.

A su vez, los neumáticos Pirelli Scorpion Rally (90/90-21” adelante y 150/70-R18” atrás), mientras que el sistema ABS de doble canal desconectable con tres modos aporta seguridad avanzada.

El precio de venta sugerido es de $18.900.000.