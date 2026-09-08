Uno de los autos más baratos del país ahora tiene un motor que gasta menos

Fiat, la tercera automotriz con más ventas en el acumulado anual en la Argentina, ya que acumuló 44.661 patentamientos al cierre de agosto, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), actualizó el Mobi, su modelo más barato del mercado local y uno de los vehículos más accesibles de todo el mercado.

La renovación del Fiat Mobi Trekking MY27 incorpora cambios en el diseño exterior e interior y estrena una nueva motorización, con el objetivo de mejorar el consumo de combustible y mantener al citycar como una alternativa para quienes buscan un vehículo urbano, práctico y de bajo costo.

Ahora trae llantas de 14 pulgadas

En esa línea, este modelo, perteneciente al segmento A, ahora debajo del capot trae un motor 1.0 Firefly N3, un tres cilindros en línea de 999 cm³ que desarrolla 71 CV de potencia máxima y 95 Nm de torque.

Según informó la marca, el cambio de motor permite reducir el consumo de 6,5 a 5,5 litros cada 100 kilómetros, una mejora pensada principalmente para el uso urbano y cotidiano.

El Fiat Mobi equipa un motor 1.0 Firefly N3 PEDRO BRITO

La renovación también alcanza al diseño exterior, ya que cuenta con nuevos stickers en la zona frontal, los laterales y la parte trasera, mientras que las manijas exteriores pasan a ser de color negro.

A esto se suma una configuración de carrocería bitono y las conocidas llantas de 14 pulgadas, que ahora presentan un acabado oscurecido.

Puertas adentro, el modelo recibe una nueva consola central inspirada en la utilizada por el Fiat Strada. La actualización incluye nuevas molduras alrededor de las salidas de aire acondicionado y de la pantalla multimedia, además de un nuevo volante compartido con modelos como el Fiat Argo y el Fiat Cronos.

De esta manera, el Mobi busca mantener su propuesta como uno de los modelos más compactos de la gama Fiat, pero con una imagen más alineada con los productos actuales de la marca y una mecánica orientada a mejorar la eficiencia.

La oferta de colores incluye combinaciones bitono como Gris Silverstone con Negro Vulcano, Plata Bari con Negro Vulcano, Blanco Banchisa con Negro Vulcano y Rojo Montecarlo con Negro Vulcano, además de Negro Vulcano.

Así luce el interior del nuevo modelo PEDRO BRITO

En cuanto al precio, el modelo tiene un valor sugerido al público de $30.280.000 en la Argentina, con una garantía transferible de tres años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Con este valor, el citycar de la firma italiana se posiciona como el quinto vehículo más accesible del mercado local, detrás del Volkswagen Polo Robust ($30.222.550), el Renault Kwid ($28.300.000), el Hyundai HB20 ($27.990.000) y el JMEV Easy 3, que se ofrece a US$16.900, equivalentes a $25.941.500.

A su vez, durante septiembre de 2026 también está disponible una financiación de hasta $24.000.000 a 12 meses con una TNA del 0%, además de una alternativa de crédito UVA a 36 meses con TNA del 0% y un monto de hasta $30.000.000 para toda la gama, informó la marca.

Para quienes opten por el Plan de Ahorro 80/20, Fiat tiene una cuota variable con adjudicación pactada en las cuotas 4 y 6, más un 20% de alícuota extraordinaria. La cuota inicial informada es de $259.000.