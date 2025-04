Uno de los autos más patentados se vende en cuotas y a tasa 0

Las ventas de autos financiadas aumentaron en marzo un 3,7% respecto a febrero y un 127,9% si se lo compara con marzo pero del 2024. En números, sólo en marzo se comercializaron 34.571 autos vía financiación en todo el mercado, tanto de usados como de 0km, según el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomaa).

En ese recuento, la marca que más registros financiados computó sobre su total de ventas fue Fiat, donde el 65% de sus modelos 0km vendidos fueron entregados vía prendas.

Todos los modelos que ofrece Fiat financiados

Para seguir sumando, la automotriz comunicó que durante el mes de abril continua ofreciendo las mismas opciones a través de esta metodología de compra respecto al mes anterior:

Fiat Mobi: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $15.000.00, donde el cliente abona la primera cuota a los 90 días.

tasa 0 a 12 meses financiando hasta $15.000.00, donde el cliente abona la primera cuota a los 90 días. Fiat Mobi: tasa fija 0 en base UVA para financiar hasta el 80% del valor de la unidad.

Fiat Mobi

Fiat Cronos (exclusivo versiones Impetus, Drive y Audace): tasa 0 a 12 meses financiando hasta $12.000.000 y otra línea UVA con tasa del 12,9% a 12 meses y hasta el 80% de monto financiado sobre el precio.

Fiat Cronos 2026

Fiat Pulse (exclusivo versiones Impetus, Drive y Audace): tasa 0 a 12 meses financiando hasta $12.000.000 y otra línea UVA con tasa del 12,9% a 12 meses y hasta el 80% de monto financiado sobre el precio.

Fiat Pulse Marcos Camargo

Fiat Fastback (exclusivo versión Turbo T270): tasa 0 a 12 meses financiando hasta $12.000.000 y otra línea UVA con tasa del 12,9% a 12 meses y hasta el 80% de monto financiado sobre el precio.

Fiat Fastback

Fiat Toro: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $12.000.000 y otra línea UVA con tasa del 12,9% a 12 meses y hasta el 80% de monto financiado sobre el precio.

Fiat Toro Ultra Prensa Stellantis

Fiat Strada: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $12.000.000 y otra línea UVA con tasa del 12,9% a 12 meses y hasta el 80% de monto financiado sobre el precio.

Fiat Strada Marcos Camargo

Fiat Fiorino: tasa 0 a 12 meses financiando hasta $12.000.000 y otra línea UVA con tasa del 12,9% a 12 meses y hasta el 80% de monto financiado sobre el precio.

Fiat Fiorino

Precios de Fiat en abril 2025

En abril, Fiat trajo anuncios al mercado, como fue la renovación del Cronos, su auto más vendido. Este sedán, que sufrió cambios tanto a nivel estético como en equipamiento, ahora se ofrece en cuatro versiones: Fiat Cronos Like 1.3 MT, Fiat Cronos Drive 1.3 MT Pack Plus, Fiat Cronos Drive 1.3 CVT Pack Plus y Fiat Cronos Precision 1.3 CVT.

En lo que refiere a los precios, la automotriz comunicó la siguiente lista de precios para todo su portfolio.

Mobi

Mobi: $19.772.000

Cronos

Fiat Cronos Like 1.3 MT (2026): $23.055.000

Fiat Cronos Drive 1.3 MT Pack Plus (2026): $27.063.000

Fiat Cronos Drive 1.3 CVT Pack Plus (2026): $27.226.000

Fiat Cronos Precision 1.3 CVT (2026): $28.737.000

Pulse

Pulse Drive 1.3 MT5: $27.610.000

Pulse Drive 1.3 CVT: $28.759.000

Pulse Audace 1.0T CVT: $31.076.000

Pulse Impetus 1.0T CVT: $32.148.000

Pulse Abarth Turbo 270 AT6: $34.046.000

Fastback

Fastback Turbo 270 AT: $35.581.000

Fastback Abarth Turbo 270 AT6: $39.058.000

Fiorino

Fiorino Endurance 1.4 MT5: $22.001.000

Strada

Strada Freedom 1.3 8V CS: $24.833.000

Strada Freedom 1.3 8V CD: $27.893.000

Strada Volcano 1.3 8V CD CVT: $31.795.000

Strada Ranch T200 CD CVT: $34.366.000

Strada Ultra T200 CD CVT: $34.466.000

Toro

Toro Freedom T270 AT6 4X2: $35.718.000

Toro Volcano T270 AT6 4X2: $40.578.000

Toro Volcano TD350 AT9 4X4: $44.872.000

Toro Ultra TD350 AT9 4X4: $48.995.000

