La historia del primer taxista que se animó a comprarse un auto eléctrico para trabajar

“Mi interés por los autos eléctricos surgió por el crédito”, afirma Gerardo Trillini, el chofer de Villa Lugano que pilotea su taxi Yuan Pro, de la marca china BYD. Él había averiguado en distintas concesionarias para renovar su coche, pero los propulsados a combustión excedían su presupuesto —o significaban una deuda irresponsable para él y su familia.

Pudo cambiarlo gracias a la nueva línea de crédito, asegura, y hoy está más que contento: “No hace ruido, no emite ningún sonido. Es lo mismo apagado o en marcha. Además, la dirección es recontra liviana”.

“No hace ruido, no emite ningún sonido. Es lo mismo apagado o en marcha. Además, la dirección es recontra liviana”, dice Gerardo. Gerardo Trillini

La historia de Gerardo se transformó en un hito de la movilidad sustentable gracias a una línea de créditos con tasa preferencial destinada a la compra de vehículos eléctricos para el transporte de pasajeros, sean taxis o remises oficiales, otorgado por el Banco Ciudad. El objetivo es renovar la flota de taxis porteños, y al mismo tiempo reducir los gases contaminantes y el ruido.

Dónde carga el auto eléctrico

Sin embargo, este chofer con más de treinta años de trayectoria antes tuvo que pasar por la incertidumbre y las dudas: “Al principio uno está lleno de miedos por todo lo desconocido”. Cómo y dónde cargarlo, cuánto duraría la batería o cómo resolver el mantenimiento y la eventual necesidad de repuestos fueron algunos de los interrogantes que se planteó antes de avanzar en la compra.

Habitualmente lo carga en su casa, directamente enchufado a la red domiciliaria, pero también tiene un cable para la carga rápida, disponible en estacionamientos de algunos supermercados, estaciones de servicio y locales de comida rápida. “El otro día desayuné un café con leche y medialunas y en media hora ‘llené el tanque’”, cuenta Gerardo.

“El otro día desayuné un café con leche y medialunas y en media hora ‘llené el tanque’”, cuenta Gerardo. Ashton Stan

La carga completa le dura 380 kilómetros y le sale 30 mil pesos en las estaciones de carga en la vía pública. En cuanto al mantenimiento, indica que es más barato que el de los autos a combustión y se realiza cada 20 mil kilómetros.

Además, él es técnico en automotores, faceta que lo ayudó mucho a enfrentarse a las inconveniencias que podía encontrarse por su trabajo. Ahora no sabrá cómo reparar algunas cosas, pero otras sí: “El sistema de frenos y el tren delantero son los mismos”.

Como todo lo nuevo, el coche suscitó elogios y desconfianza por parte de sus colegas: “Tengo los que me felicitan y los que me preguntan en qué me metí”. También causó intrigas y, según cuenta, son muchos los que le preguntan acerca del vehículo.

“Al menos ocho compañeros me consultan cómo me estoy desenvolviendo en el día a día”, señala. Y agrega: “No es solamente por curiosidad, sino que están en proceso de comprarse uno”. Los pasajeros, por su parte, no dejan de advertir lo silencioso del vehículo ni paran de felicitarlo por el nuevo auto.

“Los compañeros me consultan cómo me estoy desenvolviendo en el día a día, no solamente por curiosidad, sino que están en proceso de comprarse uno”. Archivo

Cómo es el préstamo para comprar taxis eléctricos

La compra del taxi fue financiada con un préstamo que ofrece hasta 28 millones de pesos para la compra de coches 0 Km eléctricos o híbridos enchufables, con un plazo de 48 meses y que cubre hasta el 70% del valor del auto. La tasa de interés es fija del 20%. Para acceder, los titulares deben contar con una licencia de taxi con al menos dos años de antigüedad y acreditar un año de inscripción como monotributistas o independientes.

En cuanto a los autos eléctricos particulares radicados en Buenos Aires, además, tienen una exención del 100% de patentes y descuentos en los peajes de las autopistas porteñas.

Es un paso más dentro del plan de Electromovilidad de la Ciudad: a los créditos para el recambio de la flota se suma la creación de una red de 400 puntos de carga públicos. Y para 2027, todos los colectivos que se sumen a la red de transporte público deberán ser eléctricos o a gas.

“Estamos trayendo la última tecnología del mundo para movernos mejor, y al mismo tiempo tener una Ciudad más silenciosa y sin contaminación. El objetivo es que los vecinos tengan opciones rápidas, eficientes y seguras”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, al presentar el Trambus, el nuevo sistema de transporte público que empleará buses eléctricos de gran capacidad, sincronizados con semáforos inteligentes. Son silenciosos y no contaminan. Este año empezará a circular el ramal 1 del Trambus, que unirá Nueva Pompeya con Aeroparque. Este medio de transporte se suma al funcionamiento del e-Bus, que va desde Retiro hasta la Usina del arte, atravesando el microcentro.