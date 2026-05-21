El plan de Stellantis para lanzar 60 modelos y su ofensiva para crecer con pick-ups en la Argentina y Brasil

AUBURN HILLS (enviado especial).– En el corazón industrial de Michigan, Stellantis presentó este jueves en su Investor Day “Fastlane 2030”, un nuevo plan estratégico de cinco años con el que buscará acelerar su crecimiento global y mejorar su rentabilidad a través de una fuerte inversión en electrificación, tecnología, plataformas globales y optimización industrial.

El programa contempla una inversión de 60.000 millones de euros y apunta a consolidar un modelo operativo “más escalable y simple”, según explicó la compañía, con el objetivo de acelerar el desarrollo de productos, adaptar decisiones a los mercados locales y maximizar el valor de su portafolio global de marcas.

En América del Sur, Stellantis proyecta un crecimiento de ingresos del 10%, apoyado en su liderazgo en mercados clave como Brasil y la Argentina. Dentro de esa estrategia, la compañía anticipó una “ofensiva” en el segmento de pick-ups, un dato especialmente relevante para la operación argentina, donde el grupo produce modelos como la Fiat Titano y RAM Dakota en su planta de Córdoba.

El plan también contempla expandir la presencia regional en otros mercados sudamericanos, en un contexto donde Stellantis busca fortalecer su posición industrial y comercial frente a la transformación global del sector automotor.

Del total de la inversión anunciada, el grupo destinará el 60% —unos 36.000 millones de euros— al desarrollo de marcas y productos. En ese marco, la automotriz prevé lanzar más de 60 nuevos vehículos y realizar 50 renovaciones de modelos hacia 2030, con foco en vehículos eléctricos, híbridos, híbridos enchufables y también motorizaciones de combustión interna.

El 40% restante —24.000 millones de euros— será destinado al desarrollo de plataformas globales, y nuevas tecnologías, incluyendo STLA Brain, STLA SmartCockpit y STLA AutoDrive, con inteligencia artificial aplicada a toda la estructura tecnológica de la compañía.

“Fastlane es el resultado de meses de trabajo diligente en toda la empresa y está diseñado para impulsar un crecimiento rentable a largo plazo. Con el cliente en el centro de todo lo que hacemos, el plan cumplirá nuestra propuesta -conmover a las personas con marcas y productos, el amor y la confianza-, impulsado por una combinación única de fortalezas”, aseguró el CEO de Stellantis, el napoletano Antonio Filosa.

El desembarco en el país de la marca china

La compañía también profundizará su asociación con la automotriz china Leapmotor, de la cual Stellantis posee el 51% y que desembarcará en la Argentina a partir de agosto de este año. El grupo anticipó además una mayor cooperación industrial entre ambas compañías, empezando por el uso compartido de capacidad productiva en las plantas de Madrid y Zaragoza, en España, en línea con exigencias europeas vinculadas al “Made in Europe”.

“Vamos a llevar esta asociación al siguiente nivel”, afirmó Filosa durante la presentación.

Leapmotor consolida su expansión global con presencia en más de 30 mercados y una red que ya supera los 1500 puntos de venta en todo el mundo.

En paralelo, Stellantis ratificó que continuará fortaleciendo su alianza histórica con la automotriz china Dongfeng combinando marcas europeas con plataformas y tecnología de origen chino. Días atrás, ambas compañías anunciaron una nueva etapa de cooperación estratégica a través del refuerzo de su joint venture DPCA, que prevé producir en China nuevos modelos de Peugeot y Jeep destinados tanto al mercado chino como a exportaciones.