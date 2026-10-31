Volvieron a caer los patentamientos de autos 0km en la Argentina pese a una mayor oferta de modelos

Durante octubre se patentaron 45.965 vehículos 0km en la Argentina, lo que representó una caída del 8,4% en comparación con las 50.207 unidades registradas en septiembre y un descenso del 12% respecto de los 52.261 patentamientos contabilizados en el mismo mes pero del año pasado, según el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Con estos resultados, el acumulado de los primeros 10 meses del año alcanzó las 481.852 unidades, un 12,8% menos que las 552.758 registradas durante el mismo período de 2025.

Una de las particularidades del mercado automotor es la creciente participación de los vehículos importados. Según el reporte, el 68% de los modelos patentados durante octubre fueron de origen extranjero, mientras que el 32% restante correspondió a unidades de producción nacional. Dentro del segmento importado, las marcas asiáticas continúan ganando protagonismo y ya superan el 11% de participación en el mercado total, impulsadas por la llegada de nuevos fabricantes y una oferta cada vez más amplia de modelos.

El presidente de Acara, Sebastián Beato, comentó: “En octubre continuó la recomposición del mercado automotor argentino, con nuevas marcas y modelos que siguen llegando y se suman a una oferta cada vez más amplia. Este fenómeno tiene a las asiáticas como protagonista, que arrancaron el año con una participación muy baja y ya superan el 11% del mercado”.

A su vez, Beato agregó: “Hoy se pueden encontrar muchas oportunidades en cuanto a precios y financiación y es lo que viene sosteniendo un buen nivel de actividad que por quinto mes consecutivo estuvo por encima de las 45.000 unidades mensuales, una estabilidad muy importante que añorábamos en la primera parte del año. Quedan dos meses, que históricamente son los más flojos, pero es probable que los transitemos con crecimiento interanual ya que las marcas acentuarán sus promociones y bonificaciones para cumplir sus objetivos anuales. Esperemos que así suceda porque eso nos permitirá empezar a proyectar un 2027 mejor que este”.

Los modelos más exitosos del mes

Otra característica del ranking de octubre fue que los tres modelos más patentados fueron pickups medianas de producción nacional. La Toyota Hilux encabezó la tabla, seguida por la Volkswagen Amarok y la Ford Ranger. En el cuarto lugar se ubicó el Fiat Cronos, otro modelo de producción nacional, mientras que el quinto puesto fue para el Ford Territory, un SUV de origen chino.

A continuación los 10 modelos más vendidos de octubre:

Toyota Hilux: 2820 unidades

2820 unidades Volkswagen Amarok: 2128

2128 Ford Ranger: 1953

1953 Fiat Cronos: 1799

1799 Ford Territory: 1791

1791 Toyota Yaris Cross: 1256

1256 Peugeot 208: 1155

1155 Toyota Corolla Cross: 1062

1062 Chevrolet Onix: 1054

1054 Volkswagen Tera: 1005

Toyota, la automotriz líder en ventas, también cuenta con el modelo más patentado del año: la Hilux

Ahora bien, el top 10 del acumulado de 2026 quedó conformado de la siguiente manera: