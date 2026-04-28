Volvió a aumentar la VTV en CABA y cuesta un 53% más que en enero

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad de Buenos Aires registró un aumento del 28% en sus tarifas y confirma un segundo ajuste en lo que va de 2026.

Con la última actualización, oficializada en el Boletín Oficial porteño, el valor de la VTV en la Ciudad de Buenos Aires pasó a costar $96.968 para autos (antes $75.756) y $36.459 para motos (antes $28.484).

Ahora bien, si se toma como referencia el valor de la inspección en enero de este año, cuando los autos tenían una tarifa de $63.453 y las motos de $23.858, se desprende que entre enero y abril la VTV acumuló un aumento cercano al 53%.

No poseer la VTV representa una sanción económica

Por otro lado, no contar con la VTV vigente cuando corresponde constituye una infracción de tránsito que, en la Ciudad de Buenos Aires, es sancionada con 400 Unidades Fijas (UF), lo que equivale a una multa de $379.996. En tanto, quienes hayan realizado el trámite pero no cuenten con alguno de los comprobantes obligatorios (la oblea o el certificado en papel) pueden recibir una sanción de 100 UF, es decir, $94.999.

Quiénes están exentos del pago de la VTV

Existen determinados grupos que pueden acceder a la exención del pago del trámite. Entre ellos se encuentran jubilados, pensionados o personas mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio y que sean titulares de un vehículo que no exceda el valor mínimo establecido para el impuesto a la radicación en la Ciudad.

También están alcanzadas por este beneficio las personas con discapacidad que posean un vehículo adaptado, sin importar el valor de la unidad.

A pesar de que existen grupos de personas exentas del pago, todos deben realizar la VTV cuando corresponde GCBA

Asimismo, la exención puede aplicarse a quienes tengan discapacidad aun cuando el vehículo no cuente con adaptaciones específicas.

En los casos en los que una persona sea titular de más de un vehículo, el beneficio se aplica únicamente a una sola unidad. De todos modos, es importante aclarar que, aunque estén exentos del pago, estos conductores deben cumplir igualmente con la realización de la verificación en los plazos establecidos.