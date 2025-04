VTV: estos son los cuatro errores más comunes de quienes no pasan la revisión

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) o RTO en la Argentina es una inspección obligatoria mediante la cual se analiza el estado de los vehículos para circular por el territorio nacional. Si bien el porcentaje mayoritario de usuarios logra pasar la revisión, hay algunos errores o faltas que se repiten en el común de los usuarios.

Dentro del repertorio de errores que pueden provocar el rechazo total de la revisión se encuentra la presencia de ópticas quemadas, en mal estado o con luces no permitidas. En segundo plano, pero también con mucha frecuencia, algunos vehículos se presentan con frenos desgastados o con una falla técnica que deriva en un mal funcionamiento del sistema de freando.

El principal motivo por el que los autos no pasan la VTV es por fallas en los focos María José Lucesole

Los neumáticos también son uno de los principales motivos por los que un conductor debe volver en otra oportunidad para realizar de manera exitosa el trámite. En caso de que no tengan con la profundidad mínima legal (1,6mm) o porque estén en mal estado, el auto no pasará la inspección.

Otro de los puntos que se revisan en la inspección es la emisión de gases a través del caño de escape. Es frecuente, según informan fuentes oficiales, que los niveles de contaminación que expulsan algunas unidades no esté dentro de los parámetros permitidos, por lo que también se deriva en una desaprobación del trámite. En paralelo, los problemas en la suspensión también se encuentra entre las fallas más comunes.

Qué ocurre si un auto no pasa la VTV y cuánto cuesta

Ya sea por una falta leve o por una falta grave, se le da un plazo de 60 días para solucionar los desperfectos señalados y hacer el trámite de nuevo sin cargo alguno. La diferencia radica en que, si se rechaza por faltas leves, se podrá circular aún teniendo pendiente la verificación. En cambio, si el rechazo es total y ocurre a raíz de errores considerados graves, se prohibe la circulación hasta tanto sean subsanados.

En la Ciudad para autos particulares el trámite cuesta $52.878 GCBA

En lo que refiere a los precios, quedaron configurados de la siguiente manera con los últimos ajustes tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en territorio bonaerense:

Ciudad de Buenos Aires

Autos particulares: $52.878

Motos particulares: $19.800

Provincia de Buenos Aires

Vehículos hasta 2500kg: $63.463

Vehículos de más de 2500kg: $114.233

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500kg: $38.077

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500kg: $57.116

Motovehículos de más de 50cc y hasta 200cc: $25.385

Motovehículos de más de 200cc y hasta 600cc: $38.077

Motovehículos de más de 600cc: $50.770

Cambios en la VTV: qué modificó el Gobierno

El Gobierno Nacional propuso varios cambios en el trámite de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), a través del Decreto 196/2025. Entre las modificaciones se encuentran cambios en los plazos e incluso en los centros verificadores, que ahora pueden ser talleres privados autorizados.

Por un lado, ahora la primera verificación se hará a los cinco años y una vez cumplido el décimo año de antigüedad, se hará cada dos. Por el otro, el Gobierno autoriza a que cualquier taller o concesionaria pueda convertirse en un centro verificador. Si bien ya se realizó el cambio en el código de tránsito, las distintas jurisdicciones tienen la facultad de adherir o no.

La Capital Federal es una de las jurisdicciones que no adhirió a los cambios del Gobierno Nacional

Si bien no todas comunicaron su postura, la Ciudad de Buenos Aires le confirmó a este medio que, en principio, no adherirá a las modificaciones, por lo que el funcionamiento de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en territorio porteño no tendrá modificaciones inmediatas.

