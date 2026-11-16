Zanella renovó tres de sus motos más accesibles: qué cambios incorporan y cuánto cuestan

En un año en el que el mercado de motos registró un récord histórico de ventas, según datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), Zanella anunció una renovación de su familia ZB, una de sus líneas orientadas a la movilidad urbana. La actualización alcanza a tres versiones (ZB 110 ST, ZB 110 FULL y ZB 125 SPORT), que incorporan cambios en diseño y equipamiento, aunque mantienen sus respectivas motorizaciones.

La actualización cobra relevancia si se tiene en cuenta el desempeño comercial de la familia: la ZB 110 es el modelo más vendido de la marca, con 17.202 unidades patentadas entre enero y octubre, de acuerdo con las cifras de Acara.

“La familia ZB es una línea clave para Zanella y esta renovación refleja nuestro compromiso por seguir evolucionando y adaptándonos a las nuevas necesidades de los usuarios. Incorporamos novedades en diseño y equipamiento que renuevan la propuesta de cada versión y mejoran la experiencia de manejo, manteniendo la esencia que caracteriza a esta familia”, señaló María Lourdes Duran, Brand Manager de Zanella.

Uno de los principales cambios está en el sistema de iluminación, ya que las versiones FULL y SPORT suman un nuevo frontal Full LED y luces de giro LED, mientras que la ZB 110 ST incorpora iluminación frontal Full LED.

En el apartado estético, los tres modelos presentan nuevas gráficas, incorporan el color dark grey y suman una propuesta bicolor que combina distintos tonos. Además, mantienen el tratamiento de pintura Glasurit con protección UV, pensado para preservar el brillo y el color durante más tiempo.

La familia ZB de Zanella está integrada por tres modelos de motos urbanas

En cuanto al equipamiento, las motos conservan los asientos con tecnología memory foam, que se adaptan a la forma del cuerpo del conductor, y una baulera destinada a guardar pertenencias. Por su parte, las versiones ZB 110 FULL y ZB 125 SPORT mantienen el tablero digital, que permite consultar la información de conducción mediante una pantalla de alta visibilidad.

La ZB 110 FULL, en particular, incorpora llantas de nuevo diseño en color negro, un detalle que acompaña la actualización estética y refuerza su perfil deportivo.

En lo que refiere a precios, la Zanella ZB 110 73 ST VE cuesta $1.836.822, mientras que la ZB 110 Z3 F VE tiene un valor de $2.246.337. En tanto, la ZB Z3 125 SPORT VE se comercializa a $2.698.990.

El mercado de motos, en año récord

Según informó la Divisón Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la Argentina (Acara), las motos alcanzaron el registro de patentamientos más alto de su historia en el país.

Según el último reporte, en el acumulado hasta octubre ya se comercializaron 748.598 unidades, muy por encima del 2011, donde se habían computado 716.000 ventas en todo el año.

Así, y a falta de dos meses para cerrar el cómputo anual, el mercado se encuentra en su punto más alto. En lo que respecta al análisis de modelos, las 10 más exitosas corresponden a baja cilindrada, de 150cc o menos.

El ranking de las más vendidas se compone de los siguientes modelos: