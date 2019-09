Viaducto Belgrano Sur: en octubre se inaugurará la primera etapa de obras

El viaducto Belgrano Sur, que pasa por arriba de la Avenida Sáenz Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Como paso previo a la inauguración de la nueva estación elevada Sáenz, circularon hoy a modo de prueba las formaciones del tren Belgrano Sur por el nuevo viaducto. Esa estación forma parte de un proyecto que beneficiará a más de 440.000 personas, entre pasajeros, usuarios de transporte público, peatones y automovilistas. Según fuentes del Ministerio de Transporte de la Nación, encargado de las obras, la estación empezará a funcionar el 15 de octubre.

El viaducto Belgrano Sur, que pasa por arriba de la Avenida Sáenz y llega a la nueva estación, que estará lista el 15 de octubre

Esta línea une La Matanza con la ciudad de Buenos Aires. Históricamente llegaba hasta la cabecera Buenos Aires, en Barracas, pero a raíz de los trabajos solo llega hasta una estación provisoria en Nueva Pompeya. El objetivo es extender el ramal para que los pasajeros lleguen de forma directa hasta Constitución, aunque el tramo desde Sáenz hasta la meta final aún no se empezó a construir. Voceros de Transporte indicaron que ese segmento de la obra fue licitado, pero no adjudicado, y quedará pendiente para un eventual segundo mandato.

La nueva estación elevada hace que el tren pase por arriba de la avenida Sáenz. Ese paso a nivel, que se eliminó hace meses, era una de las barreras más transitadas y causaba demoras de hasta 22 minutos por hora. Se estima que por ahí pasan unos 20.000 autos y más de 370.000 usuarios de colectivo por día, en al menos 22 líneas de transporte público que circulan por la zona.

"Es otra cosa. Yo paso dos o tres veces por día por donde estaba la barrera de Avenida Sáenz, era una desgracia. Ahora gano mucho tiempo y me ahorro mucha mala sangre, por acá no se podía transitar", dijo Carlos Veccio de 57 años, que trabaja haciendo repartos por la zona con una camioneta. "Yo ya me acostumbré, uno rápidamente cree que esto es lo normal pero cuando me pongo a recordar lo que era antes, agradezco que hicieron esta obra" argumentó Esteban Cuello, de 65 años, un automovilista que circulaba por la avenida.

El proyecto final (hasta Constitución), extenderá la traza en forma elevada, como los viaductos del San Martín y el Mitre, que ya se inauguraron. En total se harán 5,6 kilómetros nuevos y se eliminarán ocho barreras: Av. Sáenz, Einstein, Cachi, Taborda, Amancio Alcorta, Pepirí, Monteagudo, Zavaleta. De los tres viaductos, este será el más extenso.

En el cruce ahora se ve el viaducto en altura y a pocos metros la obra de la nueva estación Sáenz elevada, con accesos por ambas veredas y un centro de transbordo en el lado oeste, donde también se ubicará el acceso a la futura estación Sáenz de la línea H del subte.

En el paso del viaducto del Belgrano Sur ya se abrieron calles que estaban cerradas, como Athuel e Iguazú que ya tienen libre circulación desde octubre pasado. Se espera que próximamente habiliten las calles Corrales, Tabaré, Ramírez, Fournier y Ochoa).

"Esto es parte de la visión de Mauricio de recuperar los trenes del área metropolitana, olvidados durante mucho tiempo. Se está trabajando integralmente con obras de infraestructura que hace 100 años no se hacían, como la recuperación de las vías, material rodante nuevo, frenamos automáticos, estaciones nuevas, no solo las cabeceras, sino también las estaciones intermedias. Este año vamos a tener cien estaciones nuevas. Además hay mayor puntualidad y frecuencia, récord de pasajeros en algunas líneas. Hoy la gente viaja mejor", declaró Guillermo Dietrich, ministro de Transporte.

Para este primer tramo del viaducto se asignó un presupuesto de 40 millones de dólares, esto incluye la extensión del viaducto actual, la construcción de la nueva estación elevada y la eliminación total de los pasos a nivel en este sector, más la apertura de calles.

Este año se inauguraron dos viaductos, el del tren San Martín y Mitre. En el caso de la primera, volvió a completar el trayecto de la línea hasta Retiro, aunque algunas estaciones continúan en construcción. Este se trata de un puente que recorre en altura cinco kilómetros, entre las calles Paraguay y Punta Arenas, y atraviesa Palermo, Chacarita y La Paternal. La elevación de las vías permitió abrir 11 calles que permanecían cerradas al tránsito y eliminar 11 barreras.

En agosto inauguraron la estación Retiro de la línea San Martín, luego de varios meses de refacciones y 200 millones de pesos de inversión. Ahora luce totalmente renovada y dejó atrás muchos años de decadencia, sobre todo si se la comparaba en el último tiempo con las estaciones vecinas del tren Mitre y el Belgrano. Por esa estación transitan más de 30.000 pasajeros por día.

Nueva estación Retiro de la línea San Martín

En el caso del Mitre, el tren recorre en altura 3.9 kilómetros entre las avenidas Congreso y Dorrego. Se eliminaron ocho barreras y se abren cuatro nuevas calles. Junto con el viaducto, se inauguró la estación elevada Belgrano C. También quedaron disponibles 88.000 metros cuadrados debajo de este viaducto, en donde se ofrecen diferentes posibilidades a lo largo de toda la traza, desde espacios verdes con nuevos corredores peatonales, circuitos aeróbicos y bicisendas.