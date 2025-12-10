Qué se sabe del monorriel de la Ciudad que circularía por la General Paz

Recientemente, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, adelantó que la ciudad de Buenos Aires evalúa la construcción de un monorriel sobre la avenida General Paz como parte de una estrategia para “ampliar la red de transporte público” y así aliviar la congestión permanente del principal anillo vial que rodea la Ciudad.

Por definición, el monorriel es un sistema de transporte guiado en el que los vehículos circulan sobre una única viga, generalmente elevada y de hormigón. Utiliza motores eléctricos y puede operar por encima de corredores viales sin interferir con el tránsito existente, lo que reduce la necesidad de grandes obras en superficie.

Este tipo de infraestructura se emplea en ciudades como Tokyo, Dubai y San Pablo para conectar zonas densamente pobladas o integrarse a redes de transporte multimodal.

Un monorriel suspendido en Alemania.

Según precisó el jefe de Gobierno porteño, la idea para la Ciudad consistiría en poner arriba de la avenida General Paz el sistema de monorriel y ubicar debajo un sistema de estacionamientos en donde la gente pueda dejar los vehículos. “Así se sube a ese monorriel, se baja y se va a otra forma de transporte público”, detalló Macri durante su participación en el programa de economía Economía de Quincho.

Esto busca ser una solución a la problemática del tránsito sobre la avenida General Paz. Según datos del tránsito medio diario anual (TMDA) de Vialidad Nacional, procesados por LA NACION Data, la General Paz mantiene niveles elevados de circulación a toda hora. Incluso en el horario más liviano, a las 4 de la mañana, pasan 1687 vehículos por hora (28 autos por minuto).

Entre las 8 y las 21, los caudales se mantienen altos y sin descensos pronunciados. El pico diario aparece a las 13, con 10.509 vehículos por hora —unos 175 autos por minuto—, lo que sitúa al mediodía al mismo nivel que los horarios históricamente críticos.

Las nuevas alternativas

Según explicó, la propuesta busca aprovechar la infraestructura de la autopista y sumar alternativas de combinación modal. A su vez, Macri se refirió a alternativas que permitan bordear la Ciudad sin necesidad de atravesar el centro. En ese contexto, planteó que el Trambús —sistema de buses eléctricos— busca replicar parte del recorrido de la autopista para conectar las cabeceras del subte.

Jorge Macri dio detalles sobre la idea del nuevo monorriel. Valeria Rotman

“Copia un poco la forma de la General Paz uniendo todas las terminales de subte. Vas a tener la posibilidad de moverte de una línea a otra sin ir hasta el centro. Va desde Ciudad Universitaria hasta Pompeya”, precisó.

El jefe de Gobierno aludió, asimismo, al futuro del soterramiento del tren Sarmiento y habló de un reciente intercambio con la administración Milei. “Le estamos haciendo una propuesta al gobierno nacional, recién empezándola con la gente de Infraestructura, para no perder los túneles hechos en el tren Sarmiento. Nosotros tenemos una propuesta alternativa“, adelantó y detalló: ”Es que en Ciudadela el tren ingrese por abajo y vaya directamente hasta Caballito, que es a dónde volvés a tener trinchera. En la parte de arriba, donde se encuentra el tren actualmente, se podría hacer un parque lineal verde con un Metrobus y una bicisenda al lado”.