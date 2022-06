Aprobación en la Legislatura: cúales son las nuevas reglas para estacionar qué regirán en la ciudad a partir de 2022

Con la intención de mitigar el problema del estacionamiento en la ciudad de Buenos Aires, la Legislatura porteña aprobó hoy una ley que facilitará las reglas de tránsito y establece la posibilidad de que se puedan dejar los vehículos a ambos lados de la acera en las calles periféricas del distrito.

La ley, que fue impulsada por el gobierno local, busca simplificar la normativa vigente y el uso de la cartelería en la vía pública. En este sentido, solo se deberá recordar que:

en las calles está permitido estacionar de ambos lados;

está permitido estacionar de ambos lados; en las avenidas está prohibido de 7 a 21 horas los días hábiles de ambos lados;

está prohibido de 7 a 21 horas los días hábiles de ambos lados; en los pasajes y las calles y avenidas con ciclovías o metrobús estará prohibido estacionar, salvo que haya un cartel que indique lo contrario; es decir, solamente estará señalizada la excepción.

Esta modificación, que se realizará en los barrios residenciales, permitirá generar 28.000 nuevos espacios para estacionar. En toda la ciudad hay hoy 386.000 lugares disponibles, que llegan a 468.000 con los que se suman los fines de semana al habilitar calles prohibidas durante la semana.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte y diputado de Vamos Juntos (VJ), Matías López, afirmó en diálogo con LA NACION: “Estamos simplificando la normativa de estacionamiento para dar una mayor claridad a los vecinos, algo que también generará más espacios para estacionar en los barrios, reducirá la cantidad de infracciones y contribuirá a lograr menor contaminación visual al reducir la cantidad de carteles en la vía pública”.

No obstante, aclaró que “la ley no será de aplicación inmediata, sino que se prevé un plazo de 180 días hasta que entre en vigor, para que en ese tiempo se pueda adaptar toda la cartelería vial de la ciudad y se logre concientizar a los vecinos de las nuevas reglas”.

En este sentido, el gobierno porteño en una primera instancia señalizará las excepciones y luego eliminará los carteles que ya no sean necesarios.

Los cambios surgen de un análisis que realizó la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, que determinó que más del 56% de las infracciones de este año fueron por estacionar indebidamente sobre la izquierda. Esto se puede atribuir, de acuerdo con el gobierno, a que la normativa actual cuenta con diversas variables como tipo de arteria o sentido de circulación, que vuelven la interpretación más compleja.

“Sube y Baja”

Además incorporará formalmente al Código de Tránsito y Transporte políticas que ya se implementaron de manera exitosa a través de resoluciones. Entre ellas, el programa “Sube y Baja” con el fin de que se mantenga el tiempo, ya que dio muy buenos resultados a la hora de ordenar la entrada y la salida de las escuelas.

El proyecto se lleva adelante desde 2018 para que el ingreso y el egreso en los entornos de instituciones educativas de la Capital sean más organizados y seguros, y posibilita la reducción de la doble fila de estacionamiento hasta en un 100% a través de una serie de recomendaciones y buenas prácticas. Ya se implementó en más de 200 establecimientos e involucra tanto a padres como a alumnos y personal de las escuelas.

Durante el debate en el recinto, los bloques de la oposición cuestionaron con dureza el proyecto. La vicepresidenta de la Comisión de Tránsito y legisladora de La Libertad Avanza, Rebeca Fleitas, planteó: “Tenemos una ambigüedad porque creemos que mejora algunas cosas, pero vuelve a reglamentar cuestiones que ya estaban. No podemos acompañar este proyecto porque los cambios que propusimos no fueron incorporados”.

“¿Por qué el Estado prohíbe que se estacione en las avenidas? Yo vivo sobre una avenida, ¿por qué no puedo estacionar en la puerta de mi casa? ¿Por qué hay que cobrarles a los ciudadanos una tarifa por estacionar en la calle? El Estado no da ninguna contraprestación que indique que mi auto no lo van a robar o no le va a pasar nada”, continuó.

Mientras que el diputado del Frente de Todos y miembro de la mencionada comisión, Juan Modarelli, remarcó que “la cuestión del transporte obviamente es mucho más amplia que el tema del estacionamiento. El proyecto quizá no es venir a resolver algo que sucede de hecho, sino más bien que está apuntado a condicionar el código a una necesidad que tiene el Ejecutivo hace tiempo, que es la ampliación del estacionamiento medido en la ciudad”.

“Si la prioridad es acomodar la legislación en lo que tiene que ver con el estacionamiento, no es el principal problema que tiene el tránsito y el transporte en la ciudad de Buenos Aires. Si es un problema que requiere que lo tomemos de manera integral, si nosotros circunscribimos esta discusión solamente a si en la ciudad se puede estacionar o no lo que estamos avalando es una política constante que tiene el Ejecutivo que es donde hay un problema, donde hay una necesidad, hay una tarifa”, completó.