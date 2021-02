Ciudad: durante la cuarentena, hubo un 40% menos de denuncias para remover autos abandonados

Al Alfa Romeo lo dejaron estacionado en el ingreso al garage de una casa en el barrio de Almagro, como si esperara a su conductor para salir rápidamente, pero está allí desde hace meses. Tiene las ruedas desinfladas, telarañas en los espejos laterales y el capó dañado por la constante exposición al sol. El auto quedó abandonado, o al menos, mal estacionado. Fue otro de los coletazos de las restricciones por la pandemia.

El vehículo sigue esperando allí que alguien lo retire, cerca del vivero de Agronomía, aunque escenas similares pueden verse al recorrer diferentes zonas de la ciudad. La sensación es que creció la cantidad de autos abandonados en la Capital y un dato puede validar esa teoría: el año pasado el área que se encarga de la remoción de los rodados en esta situación recibió un 40% menos de demandas que durante 2019. Además, el retiro de los vehículos en desuso se redujo más de la mitad respecto a los dos años anteriores.

En 2020 en la ciudad hubo 10.828 solicitudes para remover autos abandonados, una cifra por debajo de las registradas los dos años anteriores (12.361, en 2018, y 18.775, en 2019), según los datos de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal. La razón principal de esta reducción, según explicaron desde el área, fueron los meses de restricciones que confinó a los vecinos en sus viviendas. La lógica es que al haber menos personas en la calle, disminuyó la visibilidad del problema y las denuncias.

Poco más de la mitad de esas solicitudes, 5889, fueron desestimadas por no tratarse de vehículos abandonados, sino de autos mal estacionados. Son casos que no muestran signos de abandono al ser inspeccionados o que, al momento de la intervención de los inspectores, ya no se encuentran en el lugar de origen. El procedimiento establece que, luego de la primera visita de los agentes, deben pasar hasta 25 días hábiles para que el automóvil sea removido.

El resto de las denuncias, 3470 ya fueron resueltas con 861 autos retirados y 2609 se regularizaron una vez que los propietarios de los vehículos recibieron la advertencia correspondiente. Y las 1469 solicitudes restantes aún se encuentran en proceso. “Otra de las consecuencias del confinamiento producido por la pandemia fue que muchísimos vecinos no utilizaron sus automóviles y los dejaron estacionados en la vía pública. Esta situación, en muchos casos, dificultó la posibilidad de distinguir qué vehículos estaban abandonados de otros que estaban en uso, pero descuidados”, explicaron desde la Secretaría.

En la primer inspección se coloca un sticker en el vehículo y se convoco al propietario para que regularice la situación; si al cabo de 25 días hábiles no sucede, es removido Ignacio Sanchez

En 2018 la cantidad de solicitudes de los vecinos fue de 12.361, de las que 7749 se desestimaron (62,68%) y 4612 se resolvieron, con 1658 vehículos removidos; mientras que en 2019 fueron 18.775 denuncias recibidas, con 12.388 desestimadas (66%) y 6387 resueltas. Ese año, fueron retirados de las calles 1887 autos.

Ranking en barrios

La ocupación de la vía pública es una incidencia más en la disputa por los lugares para estacionar, que suelen ser escasos en muchos barrios porteños. La batería de medidas lanzadas el año pasado en plena cuarentena con el objetivo de trasladar el movimiento comercial de la ciudad al aire libre para reducir los contagios de Covid-19 generó aún más demanda en sectores de mayor circulación. Antes de la pandemia en la ciudad se movían al menos 1.600.000 vehículos con 330.000 espacios disponibles para estacionar en la calle más los lugares privados. Durante los meses de confinamiento la circulación se redujo considerablemente.

El año pasado, la comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón) fue la que más solicitudes registró para retirar autos abandonados de la calle con 1261 denuncias. La siguieron la 11 (Villa Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita), con 1168; y la 15 (Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas), con 1055.

En 2020 las solicitudes para remover autos abandonados disminuyeron un 40%, sin embargo los vehículos en desuso siguen ocupando la vía pública Ignacio Sanchez

Además de las denuncias de los vecinos a través de los canales de gestión colaborativa (línea 147 y redes sociales del gobierno), los procesos de remoción de vehículos también se inician de oficio. Es decir, si algún agente de tránsito o efectivo policial detecta una situación particular. La ley 342, que establece las pautas del procedimiento, indica que el primer paso es colocar una calcomanía en el vehículo para avisar que se encuentra en infracción. Luego se envía una notificación al domicilio donde está radicado el auto para que se regularice la situación. Si esto no ocurre, se remueve, se compacta y se vende como chatarra. Lo recaudado con la venta de ese material se destina al Hospital Garrahan. El procedimiento de remoción y compactación está a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Cuando se coloca el sticker, el propietario cuenta con hasta 10 días hábiles para revertir la situación. Pasado ese tiempo, se continúa con las siguientes etapas administrativas de notificación mediante una carta documento o cédula al titular del rodado. Si después de otros 15 días hábiles, no hay respuesta, se retira el automóvil de la vía pública y se considera que está en condiciones de ser compactado.

El año pasado se removieron 861 vehículos de la vía pública, mientras que en 2019 fueron 1887 y en 2018, 1658 Ignacio Sanchez