Ciudad: todo lo que hay que saber sobre el comienzo de las clases mañana

Pasaron 11 meses desde la última vez que los alumnos argentinos tuvieron clases presenciales. Mañana, luego de semanas de fuertes roces entre el oficialismo, los sindicatos y la oposición, finalmente, comenzará el ciclo lectivo 2021 en la Ciudad y en Santa Fe. En la Capital, volverán a las aulas los chicos y chicas que asistan a jardines maternales, los alumnos del nivel inicial, del primer ciclo de primaria (1°, 2° y 3° grado) y del primer ciclo de la secundaria (primer y segundo año). También lo harán los estudiantes del último año del primario y del secundario de la provincia de Santa Fe. El resto del país retomará la presencialidad entre lo que queda de este mes y la primera quincena del próximo.

En cifras, en la Ciudad mañana abrirán 739 establecimientos de nivel inicial, 886 escuelas primarias y 492 secundarias que suman 370.493 estudiantes, mientras que el total de la matrícula del distrito es de 785.152. El lunes próximo retomarán el resto de los grados de la primaria (4°, 5°, 6° y 7°), que sumarán 144.596 alumnos. Mientras que el 1° próximo volverán los años restantes del secundario (3°, 4°, 5° y 6°), que representan 90.073 chicos y chicas. El 8 comenzarán los estudiantes de los programas para jóvenes y adultos y el 22, los del nivel superior. De ese modo, se completa el total de la matrícula porteña.

Las clases comenzarán luego de 11 meses en los que la presencialidad fue prácticamente nula JULIAN BONGIOVANNI

Según el Ministerio de Educación de la Ciudad, invirtieron más de 2000 millones de pesos en kits de limpieza, en elementos de bioseguridad (185.000 barbijos, 1650 pedaleras para dispensers de alcohol en gel, 75.000 mascarillas, 53.000 litros de alcohol, 33.000 litros de alcohol en gel y 125.000 pares de guantes) y en purificadores de aire para aquellas aulas que no tienen ventilación adecuada. Además, se invirtió en los reemplazantes de los docentes que no pueden asistir por formar parte de los grupos de riesgo.

Horario

En la ciudad, habrá clases presenciales los cinco días de la semana, con cuatro horas como mínimo por jornada. Si la escuela no puede garantizar las condiciones de seguridad con este esquema, deberá presentar una propuesta alternativa.

Las autoridades recomiendan que los alumnos y los padres, siempre que sea posible, se trasladen a pie, bicicleta o en su vehículo particular. De todos modos, según indicaron desde el gobierno porteño tras un acuerdo con el Ministerio de Transporte de la Nación, habrá un aumento en la frecuencia de los colectivos en los horarios con mayor afluencia de pasajeros. Para poder viajar, los alumnos, los docentes y el personal no docente deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación.

Las clases serán dentro de las aulas, pero si la escuela no cuenta con el lugar suficiente, se podrán habilitar nuevos espacios

Los clásicos colectivos escolares anaranjados estarán habilitados. Los choferes deberán colocar un plástico que los separe de los alumnos o estar alejados dos metros de distancia de los pasajeros. En todo momento, los chicos deberán usar tapabocas. Se podrán utilizar todos los asientos y se asignará a cada alumno de manera permanente uno para que, en caso de que un usuario se contagie, se podrá saber quiénes estuvieron sentados cerca del caso positivo.

Si un estudiante tiene síntomas compatibles con Covid-19 durante las horas de clase, se lo aislará y la burbuja de la que formará parte no volverá al aula hasta que todos los integrantes reciban el resultado del estudio. Si le da positivo, se aislará al grupo durante 10 días, como también se apartará a los docentes que hayan dictado clases a ese grupo en las últimas 48 horas. Lo mismo sucederá con los estudiantes si un maestro resulta positivo para Covid-19. No hay un límite de alumnos por aula, pero deberán mantener la distancia reglamentaria. Si eso no es posible dentro de un salón, se pueden dividir en varios grupos.

Testeos

El 8 pasado comenzó la campaña de testeo a los docentes y al personal no docente de la ciudad de cara al inicio de clases de mañana. A todos los que acudieron a alguna de las tres sedes disponibles, les practicaron un test rápido de antígenos a través de un hisopado nasal y una prueba serológica para detectar si la persona ya cursó la enfermedad. Para ello, les hicieron un pequeño pinchazo en la yema del dedo y les tomaron una muestra de sangre.

El testeo a los docentes y personal no docente en La Rural Ignacio Sánchez

Luego de una semana de esta estrategia, en la que se sugiere que los docentes se sometan a las pruebas, pero no es obligatorio que lo hagan, la Ciudad sumó, hasta anoche, 10.189 testeados. Entre el personal docente y no docente del sistema público de la ciudad hay 57.000 personas. Si se suman los de gestión privada, esa cifra se eleva hasta las 110.000, según informó el Ministerio de Educación porteño. Por consiguiente, hasta el momento, solo se hicieron el test el 9% del total. De este número, 61 (0,6%) dieron positivo y 1643 (16%) son los que mostraron tener anticuerpos para Covid-19. La recomendación de las autoridades es hacérselo cada 15 días, y está previsto que los centros funcionen a lo largo de todo el año.

Cortes de calles

Mañana, la entrada y salida de los alumnos a las escuelas será escalonada. A partir del 22 próximo, según el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad, habrá cortes, durante el horario de ingreso y egreso, alrededor de los 10 principales establecimientos educativos que funcionarán. La selección de estas escuelas se realizó junto al Ministerio de Educación y la Secretaría de Transporte.

Esas instituciones son: Escuela Normal N° 10 (Belgrano), Primaria Común N°2 Australia (Villa Crespo), Normal Superior N°6 Vicente López y Planes (Villa Crespo), Primaria Común N°2 Domingo Faustino Sarmiento (Retiro), Primaria Común N°6 Dr. Guillermo Correa (Balvanera), Técnica N°8 Paula Albarracín de Sarmiento (Parque Avellaneda), Instituto Bernasconi (Parque Patricios), Primaria Común N°14 Prov. de San Luis (Nueva Pompeya), Normal Superior N°5 Gral. Don Martín Miguel de Güemes (Barracas) y la Escuela N°1 DE 21 (Villa Lugano).