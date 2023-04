En hospitales porteños. Por qué desde el lunes los carteles del derecho al aborto convivirán con los afiches del 0800 VIDA

escuchar

Prometen que no va a ser una guerra de carteles verdes y celestes, sino que se busca dar cumplimiento al texto de la ley que se votó como complemento de la interrupción legal del embarazo: a partir del lunes, las mujeres que concurran a los hospitales públicos porteños se encontrarán con que, además de la cartelería que les recuerda que tienen derecho a exigir un aborto legal, seguro y gratuito con otro afiche con letras celestes que explica cómo acceder al programa de atención y cuidado durante el embarazo.

Así se verá reflejado en los centros de salud porteños, gracias a un acuerdo firmado el martes pasado entre el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, y la presidente del Consejo Social, Cynthia Hotton, para implementar en el ámbito de la ciudad la ley nacional 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, sancionada en diciembre de 2020.

Los carteles harán referencia a un teléfono, el 0800-333-1148, de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, desde donde se realiza acompañamiento emocional y económico a aquellas mujeres que transiten un embarazo en condiciones de vulnerabilidad.

“Esto no busca reabrir el debate. Esto no es en contra de la ley de aborto, sino que lo se busca es que la mujer que se acerca a un hospital tenga delante suyo todas las herramientas que garantiza la ley, ya sea que decida interrumpirlo o seguir adelante con el embarazo. No es un tema para polemizar, sino que sobre esto ya se debatió en el Congreso y se votó la ley y hay que cumplirla”, explica Cynthia Hotton, que hace un mes asumió frente al Consejo Social porteño, un ente creado por ley que no había sido implementado aún en el ámbito de la ciudad. Desde el Consejo, explica Hotton se trabajará en distintas líneas, todas ellas vinculadas con situaciones de vulnerabilidad social.

Hotton y Quirós firmaron un acuerdo para la instalación de los afiches pro vida en los hospitales porteños

“La ley 27.611 se venía implementando parcialmente. Desde lo económico, esta ley amplió el alcance de la asignación por embarazo y otras cuestiones que ya se están implementando desde Anses. Estaba pendiente la promoción de la asistencia y el acompañamiento a las mujeres que libremente deciden seguir adelante con un embarazo en condiciones desfavorables”, explica Hotton.

A partir del lunes, los carteles con el 0800 de la Red de Embarazo Vulnerable convivirán en las paredes de guardias y consultorios junto a aquellos que recuerdan el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito. Los carteles celestes van enmarcados con el logo del Consejo Social y del gobierno porteño, al igual que los de color verde que recuerdan el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo.

Afiches pro vida en los hospitales porteños

Según detalla Evelyn Rodríguez, coordinadora de la red, en estos 47 meses desde que comenzaron a funcionar, se acompañaron más de 2600 embarazos en todo el país. Y de ellos, se produjeron 1109 nacimientos. La mayoría de las consultas llega por la línea telefónica y por el WhatsApp, que funciona en el +54929 8450-3737. Los llamados y consultas que reciben son atendidos por voluntarios de algunas de las 486 instituciones de todo el país que participan, la mayoría de ellas (el 95%) son confesionales, perteneciendo a las distintas religiones que hay en el país.

“Hoy tenemos la ley 27.611, y podemos actuar sobre ella acorde a nuestras necesidades. Esta implementación nos va a ayudar a seguir cuidando los derechos de la mujer embarazada, a las niñas y niños”, apuntó el ministro de Salud, Fernán Quirós.

La línea telefónica se encuentra en funcionamiento desde 2019, y fue creada por la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer Embarazada. Esta red está integrada por diferentes organizaciones de la sociedad civil y tiene como misión brindar contención integral a todas aquellas mujeres que atraviesan un embarazo inesperado o vulnerable, mediante contención psicológica, asesoramiento médico y legal, y el acompañamiento emocional y social.

