Los alimentos de consumo humano que pueden poner en riesgo la salud de tu gato

El deseo de muchos dueños por compartir su alimentación con sus mascotas deriva a menudo en situaciones peligrosas. Si bien la intención nace del afecto, lo que para los humanos representa un alimento cotidiano e inofensivo puede transformarse en un riesgo serio para la salud de los gatos. Según especialistas de Hill’s Pet Nutrition y Purina, existen ingredientes comunes que provocan intoxicaciones, malestares digestivos o daños orgánicos severos.

Si bien la intención nace del afecto, lo que para los humanos representa un alimento cotidiano e inofensivo puede transformarse en un riesgo serio para la salud de los gatos (Foto: iStock) Ridofranz

El ajo y la cebolla encabezan la lista de los productos más riesgosos. Ambos alimentos, incluso en sus presentaciones en polvo o concentrados, dañan los glóbulos rojos del animal y desencadenan cuadros de anemia. Los dueños deben observar síntomas como letargo, debilidad, encías pálidas u orina de color oscuro, señales que requieren atención veterinaria inmediata.

El chocolate y las bebidas con cafeína también resultan sumamente nocivos. Estos productos contienen metilxantinas, sustancias que causan vómitos, diarrea, temblores musculares, taquicardia y convulsiones. Según el reporte técnico, los chocolates oscuros son los más peligrosos debido a su alta concentración de componentes tóxicos. Por otro lado, la ingesta de carne, huevos o huesos crudos expone al gato a bacterias como salmonela o E. coli, capaces de transmitirse a los humanos. Además, los huesos representan un riesgo físico por posibles atragantamientos o daños en el tracto digestivo.

Saber qué alimentos pueden poner en riesgo a tu gato te puede ayudar a prevenir emergencias o enfermedades y mantenerlo sano

El alcohol es otro elemento crítico, ya que su consumo deriva en desorientación, dificultad para respirar o incluso la muerte. La masa cruda también presenta peligro, ya que genera alcohol o se expande en el estómago del felino. Finalmente, la creencia de que la leche es apta para los gatos es un error frecuente. La mayoría de los felinos adultos carece de la capacidad para digerir la lactosa, lo cual deriva en problemas digestivos.

El listado de sustancias que los propietarios deben mantener fuera del alcance de sus gatos incluye además uvas, pasas, comida para perros, diversas hortalizas, plantas, frutos secos, cítricos y embutidos. Ante cualquier sospecha de ingesta, la consulta con el veterinario resulta el paso fundamental para proteger la vida del animal.

¿Con qué frecuencia tenés que alimentar a tu gato? Recomendaciones de los expertos

A diferencia de los perros, los gatos poseen una fisiología y un comportamiento alimentario único. Según el médico veterinario Carlos Cifuentes, del Pet Food Institute, los felinos son naturalmente “comedores de bocados”: prefieren realizar múltiples ingestas pequeñas a lo largo de la jornada en lugar de una o dos comidas abundantes. Esta particularidad requiere que los cuidadores adapten la rutina según la etapa de vida del animal.

Mitos y verdades sobre la alimentación de los gatos.

Para los gatitos en crecimiento, el metabolismo es sumamente acelerado, por lo que requieren un mínimo de tres comidas diarias para asegurar un desarrollo óptimo. En la adultez, la estrategia cambia: si el gato no tiene tendencia al sobrepeso, se puede dejar el alimento a libre disposición (ad libitum). No obstante, si el animal tiende a la obesidad, lo ideal es establecer raciones controladas distribuidas en dos o tres momentos del día.

Finalmente, los gatos mayores o aquellos con condiciones médicas específicas necesitan un enfoque más riguroso. En estos casos, las porciones deben ser más fraccionadas y ofrecidas bajo una estricta supervisión veterinaria para facilitar la digestión y el control metabólico. Comprender que no existe una fórmula universal es clave para garantizar la salud y longevidad de nuestro compañero felino.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA