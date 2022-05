“Esperé casi más de lo que tardó el vuelo”: la odisea de conseguir un taxi en Aeroparque

Patricia Márquez tiene 56 años y esta mañana llegó a Aeroparque desde la ciudad de Córdoba. “Estamos esperando un taxi hace 45 minutos, casi más de lo que tardó el vuelo. No se entiende por qué la fila avanza tan lento”, dijo a LA NACION.

Laura Kelly también tuvo una mala experiencia alrededor de las 22 de anoche al llegar a la terminal desde Mendoza. “Al salir notamos una tremenda cola para tomar taxis. Pero la demanda era claramente muy superior a la oferta. En un momento pensamos en cruzar la calle y ver si llamábamos a otro taxi, pero fue imposible porque no solo no hay vereda, sino tampoco luz. Es decir, no es posible poder caminar y tomar un taxi que corra fuera de lo normalizado por el aeropuerto. No hay otra forma de salir y eso es lo desesperante”, se quejó.

Lo cierto es que hoy a las 11.45 había cerca de 150 metros de fila fuera de la terminal para tomar un taxi. Los pasajeros esperaban resignados durante 45 minutos en promedio para abordar un auto.

Casi llegando al estacionamiento de la aeroestación, había un grupo de personas que aguardaban vehículos que habían pedido a través de las distintas aplicaciones móviles. Y por otro lado, cerca del final de la fila fuera de la terminal, trabajaban los llamados “pirucheros”, taxistas que ofrecen su servicio a viva voz y no pasan por la parada oficial del aeropuerto.

Aeroparque: conseguir un taxi, una verdadera odisea

“Faltan taxis en la ciudad”

Jorge Daniel González tiene 48 años y trabaja como taxista desde sus 18. “El problema es sencillo. Antes de la pandemia había unos 38.000 taxis y ahora hay 13.000. La ciudad es muy grande y no podés cubrir todo el servicio con esa cantidad de autos. Por otro lado, los vuelos low cost antes bajaban en el aeropuerto del Palomar y los sudamericanos, en Ezeiza. Eso descomprimía bastante, porque no había tanta demanda de taxis en Aeroparque, se desparramaba en los tres aeropuertos”, opinó.

Según Jorge Luis García, representante del Sindicato de Peones de Taxis de la Capital, las demoras se relacionan con tres factores. En primer lugar, el aumento de choferes que trabajan en negro hizo que muchos no vayan a Aeroparque porque las autoridades de control detectan la situación irregular en la que se encuentran.

A eso se sumaría, como indicó, que faltan taxis en la ciudad: “En 2016, había 24.000 peones de taxi. Hoy hay 12.000 afiliados de los cuales 5000 están en negro. De 39.000 taxis en la calle antes de la pandemia, hoy hay 20.000 en la vía pública. Teníamos un gremio totalmente blanqueado y con la pandemia se armó este problema de gente en negro y pocos coches en la calle, especialmente en horario nocturno, que provoca demoras en Aeroparque”, sostuvo García.

Y por último, de acuerdo al delegado, en Aeroparque hay una barrera de chequeo de requisitos de circulación de los autos que contribuye a las demoras. “Todos los taxis son controlados y eso demora la circulación. Se junta la gente y el paso de los taxis para subir pasajeros se hace muy lento”, comentó.

Desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas del gobierno porteño agregaron: “En pandemia el rubro de los taxis sufrió un montón. Hoy hay una gran crisis de conductores de taxis. Los autos están, pero no hay muchas personas que los manejen. La demora se debe a la falta de taxis en la ciudad. Cuando llega la hora pico de vuelos se complica porque faltan taxis en Aeroparque y en toda la ciudad. Nosotros los incentivamos para que vayan y para que también usen BA Taxi”.

La barrera que controla que los taxis estén habilitados Gerardo Viercovich

Una barrera rota

Voceros de la Ciudad explicaron que desde marzo de 2019 en Aeroparque funciona la parada de taxis con tarifa prefijada, que puede obtenerse a través del escaneo de un código QR, para que los viajeros sepan de antemano cuánto les van a cobrar. Junto a eso, se inauguró una barrera lectora de patentes que chequea si el taxi está cumpliendo con los requisitos para circular (seguro, carnet conducir y licencia del taxi). En función de la validación de esa documentación, los autos ingresan o no a la terminal. “Antes de implementar esta barrera, se estimaba que en Aeroparque ingresaban 130 taxistas por día. Después, antes de la pandemia, se pasó a 1200 por día. Es decir, se democratizó la parada”, señalaron los voceros de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas porteña

Esta mañana la barrera automática no funcionaba porque estaba en reparación, pero había una persona que, con una tablet, comprobaba la documentación y levantaba la barrera. Esto, afirmaron voceros de Aeropuertos Argentina 2000, “no estaría provocando demoras” y estimaron que va a ser arreglada y volverá a funcionar de manera automatizada en las próximas semanas. La concesionaria agregó que los problemas con la espera de los autos obedecen a la reducción de la flota de taxis en toda la ciudad, como señaló el gremio y el gobierno porteño.

Algunos choferes afirmaron que desde que se implementó este sistema más conductores pudieron trabajar en Aeroparque. Ramón Sarabia, taxista, indicó: “Hoy si tenés el auto en regla, entrás. Antes esto era una mafia, pero hace tres años que cambió y está todo mucho mejor. A mi me costó entrar, pero hoy no tengo problemas”.

“Cuando hay poca circulación de gente, tal vez, puede pasar que te ‘aprieten’ un poco, pero ya no igual que antes”, contó Gerardo Fernández, otro taxista.

“En Aeropuertos Argentina 2000 operamos y administramos 35 aeropuertos del país, con el objetivo de brindar cada día una mejor experiencia a nuestros pasajeros y usuarios. En ese sentido, velamos permanentemente por un mejor transporte, no solo aéreo, sino también el posaéreo – transporte terrestre -, para el arribo y la partida de quienes visitan nuestros aeropuertos. Queremos que quien llega a Aeroparque, o parte desde allí, lo pueda hacer con la mayor cantidad de oferta de servicios posibles, y comience o termine el viaje en su hogar de la mejor manera”, dijeron voceros de la empresa.

Cabify

La tensión entre los taxistas y las aplicaciones como Uber o Cabify se profundizó durante los primeros días del mes pasado. De hecho, el 31 de marzo Aeropuertos Argentina 2000 regularizó y ordenó el funcionamiento del servicio Cabify en Aeroparque. A los pocos días y tras mantener diálogo con las autoridades correspondientes, el Sindicato de Peones de Taxis realizó una manifestación y quitaron dos puntos Cabify que se habían colocado.

Mañana, a las 10, el gremio, en la intersección de la avenida 9 de Julio y Lavalle, realizará una marcha para reclamar por este tema. “La gran crisis que atraviesa el taxi empezó en 2015 con las plataformas digitales y hoy estamos pagando las consecuencias. No podemos seguir trabajando de manera tan desleal. Por eso hay demoras en Aeroparque y por eso marchamos mañana”, afirmó José Ibarra, representante de la Federación Nacional de Conductores de Taxis.