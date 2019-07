El proyecto incluye la creación de un Parque Temático Gauchesco

El gobierno porteño avanza en la transformación de las 34 hectáreas ocupadas por el histórico Mercado de Hacienda de Liniers, en Mataderos. El proyecto incluye una nueva urbanización con escuelas, viviendas sociales, y la creación de un Parque Temático Gauchesco con un Polo del Asado, destinados a atraer dos millones de turistas por año, entre otros puntos del plan que sería sancionado antes de fin de año en la Legislatura porteña.

El predio a intervenir está ubicado a 30 minutos del centro de Buenos Aires a través de la Autopista 25 de Mayo. Se ubica entre las Avenidas Directorio, Lisandro de la Torre, Eva Perón y la calle Murguiondo. Desde 1901 está ocupado por el Mercado de Hacienda, el cual se mudará a Cañuelas a fin de año. Ese terreno pertenecía al Gobierno Nacional pero en enero pasado fue vendido el 65% a la Ciudad de Buenos Aires para financiar las obras del Paseo del Bajo. La intención es que cuando el proyecto se vuelva a debatir se haga un pase de dominio del 35% restante para que el total de hectáreas queden en manos de la Ciudad.

El proyecto de ley para transformar la Comuna 9, nacida alrededor de lo que fue la pujante industria de la carne, se aprobó el año pasado en primera lectura, y en febrero fue debatido en una Audiencia Pública con 250 vecinos y oradores de diferentes sectores. "Desde su sanción hasta hoy no se introdujeron modificaciones a la ley. Aún no hay fecha para el paso siguiente, es decir para que el Expediente 2928-J-2018 sea debatido en la Comisión de Planeamiento, ni tratado luego en segunda lectura, tal como sucede con las iniciativas que son de envergadura para Ciudad", explicó una de las impulsoras del plan, la diputada Victoria Roldán del bloque Vamos Juntos. De todos modos, el oficialismo aspira a que se sancione antes de fin de año. "Nos interesa que el proyecto salga para continuar revalorizando los barrios periféricos. Es una gran oportunidad", dijeron las fuentes gubernamentales.

De acuerdo al plan en danza, el cual probablemente sea modificado en segunda lectura, el Parque Temático público ocuparía la mayor porción del terreno, un 65% del total de la superficie del Mercado, explicaron. Incluiría una pista de destrezas con caballos, la creación de un museo de la carne, otro del vino, y el traslado de la tradicional feria, que ahora funciona en La Recova, al interior del mercado. El suelo concesionado a privados, para que construyan edificios, restaurantes y locales en las inmediaciones del parque deberá ser inferior al 20% de esa superficie de uso público.

Según Héctor Gatto, Subsecretario de Bienestar Ciudadano de la Vice Jefatura del Gobierno porteño, uno de los puntos centrales del plan es la creación de un Polo del Asado. Gracias a ese emprendimiento Buenos Aires se podría convertir en "la capital gastronómica sudamericana". Pero además se busca crear un espacio público relacionado con el campo, de acceso libre y gratuito, con más espacios verdes para el barrio, al mismo tiempo que se ofrecería un sector fijo y con más amplitud para que se desarrolle la Feria de Mataderos. "Los 500 puestos de la feria que se arman todos los domingos en la intersección de la calle Lisandro de la Torre y Avenida de los Corrales serían trasladados al nuevo parque para funcionar todos los días del año", añadió el Subsecretario.

Cincos zonas diferentes

Por otro lado, habría una nueva urbanización con cinco zonas. La Zona 1, 2 y 3, dentro del 35% del total del Mercado de Hacienda, en la zona que la Nación le cederá a la Ciudad. Allí habrá una Zona de Equipamiento Educativo, que incluye la creación de una sede del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, un secundario común, y una escuela infantil de jornada extendida, ambos de gestión estatal; una de Equipamiento Institucional destinada a instituciones de diversa Índole; y una Mixta, que incluiría nuevos edificios destinados a viviendas, comercios y centros sanitarios.

La tradicional feria se mudará al interior del mercado

El plan aún no especifica qué construcciones habrá en esa zona ni quién se haría cargo de las mismas. De todos modos, estipula que el 10% de las nuevas unidades que se construyan allí deberá ser destinado a levantar viviendas sociales, gestionadas a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad, IVC, y otorgadas a los vecinos que residan en la Comuna desde hace cinco años o más.

Las zonas 4 y 5 estarían ubicadas dentro del espacio destinado al Parque Temático. Allí crearían una Zona de Equipamiento Recreativo donde se debe garantizar un 50% de espacio verde absorbente con 70.000 m2 de área verde con parquización de acceso público y otra Zona de Espacio Público, Cultural y de Esparcimiento.

De acuerdo a la ley, y en concordancia con el nuevo Código Urbano, los nuevos edificios, tanto públicos como privados, no podrán tener una altura mayor de 22 metros en caso de que estén sobre las avenidas, y de 16,5 metros en caso de que se ubiquen en el interior del parque, precisaron los funcionarios.

Por otro lado, se tendrá en cuenta la localización del arroyo que recorre la Ciudad de Buenos Aires, el Cildáñez, a fin de prevenir inundaciones o ascensos de napas freáticas, así como correcciones al curso de agua natural. Además, la ley contemplaría el problema habitacional que afrontarán las 23 familias asentadas en edificios administrativos de un antiguo matadero, las cuales podrían elegir entre obtener en comodato una nueva unidad funcional, la asignación de una vivienda del IVC, el otorgamiento de un crédito, o la asignación de un inmueble producto de herencia vacante de la Ciudad.

Un Disney gauchesco

"En realidad quieren hacer un polo para gente con dinero, restaurantes caros de 2000 pesos el cubierto, todo esto sin tener en cuenta que el Mercado de Hacienda de Liniers expresa la tradición de la gente de campo", dijo a LA NACION el diputado de Unidad Ciudadana Javier Andrade, uno de los opositores al proyecto, quien comparó la flamante idea con un parque de diversiones de Miami. "Van a fabricar un pueblo con gente disfrazada, con mujeres vestidas de chinas con trenzas. Un Disney Gauchesco ubicado en una zona que por un lado linda con Villa Oculta, y por otra con el barrio humilde Los Perales", añadió. Respecto a las concesiones de terrenos para emprendimientos privados dijo que "están vendiendo las joyas de la abuela. No se deben vender más tierras públicas a los privados".

El Mercado de Hacienda se mudará a Cañuelas

Respecto a la intención del gobierno de resolver con esta iniciativa los problemas de empleo y habitabilidad que hay en la zona, el diputado se mostró escéptico, al tiempo que manifestó su preocupación frente a la situación de los ocupantes de La Recova desde hace más de 70 años. "La intención final sería desalojarlos para crear en el lugar un polo gastronómico similar al del circuito Los Arcos de Palermo", agregó.

Juan Manuel Olmos, presidente del Instituto de Políticas Públicas para Buenos Aires, quien apoya el plan oficial, pidió sin embargo que se cumpla la ley en cuanto a la situación de los habitantes de La Recova. "No son okupas, así que creemos que tienen que contemplar su situación", aclaró.

Respecto a estas objeciones, consultada la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano, respondió que quienes cuestionan el proyecto "deben remitirse a la ley, leer lo que dice".

Según datos aportados por el gobierno porteño, en Mataderos viven 64.436 personas, el promedio de edad es 37,2 años, la tasa de actividad es de 59,6%, de desempleo 7,5%, y tan solo el 43,4% posee estudios superiores incompletos o completos.

Frente al proyecto de transformación del barrio los vecinos tienen opiniones diversas: "No queremos torres. Que siga todo igual. Esto es Mataderos, no deberá ser Lugano, con edificios altos", dijo Sergio Menegazzo, mientras caminaba por la intersección de la Avenida Lisandro de la Torre y Los Corrales. Según este vecino, él no es el único que se opone a las nuevas construcciones "ya que hubo carteles pegados en los alrededores con el lema 'No a las torres'. Respecto a estas objeciones, consultada nuevamente la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano, reiteró que "deben remitirse a la ley".

Quienes estaban sentados en el emblemático bar Oviedo, nacido antes que el Mercado de Hacienda como parada de diligencia, no opinaron lo mismo. Oviedo es punto de reunión de funcionarios y vecinos a la hora de tratar el proyecto. "Estoy totalmente de acuerdo con los cambios. Mataderos se quedó en el tiempo, estos cambios van a mejorar el barrio. Es un barrio triste, deprimente¨, aseguró Héctor Aventuroso, dueño del bar desde hace 35 años. Por su parte Graciela Dipolito, que paseaba por el lugar agregó: "En las reuniones vecinales pedimos que se respete la arquitectura de La Recova. Prometieron escuelas y universidades y eso está muy bien", afirmó.