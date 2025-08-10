Violento choque múltiple en General Paz: hay 9 heridos, uno de gravedad

Un fuerte choque en cadena tuvo lugar este domingo por la mañana en la avenida General Paz a la altura de la bajada de avenida De los Corrales cuando, por razones que aún se desconocen con certeza, chocaron dos autos y una camioneta. Producto del siniestro hay, hasta el momento, 9 personas heridas, una de ellas de gravedad.

El accidente -que tuvo lugar sentido al Río de la Plata, a la altura del barrio porteño de Mataderos- provocó un corte total en la calzada que se mantenía hasta pasadas las 8 de la mañana, lo que generaba algunas demoras en el tránsito. Los videos e imágenes del momento muestran el estado de destrucción total en el que quedaron los vehículos involucrados en el choque.

WhatsApp Video 2025-08-10 At 07.30.58

Según pudo saber LA NACION por fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), los heridos son ocho hombres y una mujer, todos mayores de edad. Siete de ellos fueron trasladados con politraumatismos a los Hospitales Santojanni y Grierson; mientras que el hombre de 28 años que presentaba heridas de gravedad fue trasladado de forma aérea al Hospital Argerich. Una víctima restante fue atendida en el lugar y no requirió ser trasladada a un centro de salud.

WhatsApp Video 2025-08-10 At 07.28.35

Según indicaron en LN+ esta mañana, el conductor de la camioneta involucrada estaría alcoholizado y se habría negado a bajar del vehículo para los controles policiales correspondientes.

Además, detallaron que el incidente habría comenzado cuando el primero de los autos -que iba a más de 100 kilómetros por hora- quiso salir por la bajada de la General Paz y frenó de forma brusca, por lo que los autos que venían detrás impactaron en cadena detrás de él.

En tanto, indicaron que la zona se encuentra con demoras por el trabajo de los efectivos de la Policía de la Ciudad en el lugar, y que ya se registran retrasos a partir de la avenida Eva Perón, a donde son desviados los vehículos que quieran transitar por la zona cortada.

🗣️⚠️ #AlertaDeTránsito: Siniestro vial 📌 📍 Av. General Paz, km 18.50 altura Av. de los Corrales, sentido al Río de la Plata. Dos vehiculos, cuatro heridos. Desvío total a Eva Peron. Se registran demoras. Circule con precaución. #AuSol #Mataderos — AUTOPISTAS DEL SOL (@AuSol_AR) August 10, 2025

Choque en San Vicente

Choque Ferrari en San Vicente Buenos Aires Gentileza Diario Sur

Otro fuerte choque se produjo este viernes por la mañana cuando un hombre que conducía una Ferrari, perdió el control y despistó en una rotonda, en San Vicente. Según informaron medio locales, el vehículo quedó completamente destruido, pero afortunadamente el conductor resultó ileso.

El hecho ocurrió el viernes cerca de las 6, cuando un conductor de una Ferrari amarilla circulaba por la Ruta 6 con destino a la localidad de Cañuelas. Según informó el Diario Sur, el vehículo de lujo despistó, por motivos que aún se encuentran bajo investigación, y chocó de frente contra el alambrado de un campo situado en frente a un destacamento que pertenece a la Policía Rural.

La Ferrari atravesó toda la rotonda de las rutas 6 y 16 e impactó de frente. De acuerdo a las primeras hipótesis policiales, el accidente se habría desencadenado porque el hombre circulaba a gran velocidad, bajo el argumento de que no hubo otros involucrados en el siniestro.