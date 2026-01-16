Impactante accidente en Mataderos: un auto chocó a otro y atropelló a un cartonero que quedó en estado crítico

Un impactante accidente se produjo en la mañana del miércoles en el barrio porteño de Mataderos, donde un auto que circulaba a alta velocidad chocó contra otro y atropelló a un cartonero que estaba en una esquina. El hombre resultó herido y se encuentra internado en estado crítico. Vecinos de la zona apuntaron contra el conductor implicado y, además de cuestionar la maniobra, acusaron que no suele respetar las leyes viales y que desde su familia no toman medidas.

El hecho, que ocurrió en la intersección de las calles Chascomús y Fonrouge, quedó documentado a través de una cámara de seguridad. Un Toyota Yaris blanco circulaba con normalidad, cuando un Volkswagen Fox Rojo que venía a alta velocidad no respetó la reglamentación vial -ya que debía ceder el paso por encontrarse a la derecha- y, en un intento de esquivarlo, terminó impactándolo.

Tras la colisión, el vehículo, que era conducido por un joven de 19 años, atropelló a un cartonero que estaba justo en la esquina, quien fue herido de gravedad y se encuentra en estado crítico. El auto sobrepasaba los límites de velocidad e, incluso, circulaba por una calle por la que no se podía ir a más de 20 kilómetros por hora, ya que a pocos metros se ubica un colegio.

Vecinos se acercaron a auxiliar al cartonero y apuntaron contra el conductor que ocasionó el choque. Según relataron, el joven realizaba estas maniobras y circulaba a alta velocidad con cotidianidad. Además acusaron problemas de convivencia con la comunidad gitana, a la que pertenece el conductor implicado.

Uno de los vecinos que no mostró su identificación expresó su malestar por la situación y relató a Crónica: “Siempre hacen lo mismo. Los padres de este chico se lo permiten. Denunciamos y nunca pasó nada”.

Además, otra vecina relató en diálogo con el mismo medio: “Estaba paseando con el perro por ahí y vi toda la situación. No sé si fue siempre este chico, pero vimos situaciones similares. Que haya pasado una sola vez en tanto tiempo es un milagro. Era probable que pasara algo porque ya minutos antes venía a altas velocidades sobre la calle Chascomús“.