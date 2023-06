Los trenes de dos ramales de la línea Mitre vuelven hoy a llegar y salir de la estación Retiro

escuchar

Los trenes de dos de los tres ramales de la Línea Mitre volvieron a ingresar hoy a la terminal ferroviaria de Retiro, luego de la reinauguración concretada el viernes último, tras haberse finalizado la mayor parte de las obras de modernización iniciadas en enero.

Finalmente se restablecieron los servicios a José León Suárez y Tigre, mientras que los pasajeros que utilizan a diario el ramal Bartolomé Mitre deberán seguir haciendo trasbordo en Belgrano R, con el servicio Suárez, para continuar a destino. Los primeros trenes partieron desde las respectivas cabeceras entre las 4,45 y las 5.

El rostro de los pasajeros no eran de entusiasmo, porque, en definitiva, todos caminaban rápido hacia sus lugares de trabajo, pero la mayoría celebraba el alivio de poder volver a utilizar el medio de transporte que les “facilita la vida”, según describió Susana Lucca, de 49 años.

Pedro Linares, de 58 años, vive en San Fernando y usaba el tren todos los días para ir a trabajar como vigilador en una empresa. Según contó, para no viajar en colectivo y tardar, al menos, “el doble de tiempo”, le arregló el auto a su cuñado para que ambos pudieran llegar a la ciudad en vehículo.

Luego de varios meses vuelve a funcionar el tren Mitre Gonzalo Colini

“Quemé ahorros, pero gané calidad de vida. El auto lo tenía destruido, le hicimos el radiador, cambiamos las cubiertas, de todo. Pero bueno, preferí ayudarlo a hacer eso a tener que tomarme el colectivo en Belgrano y demorar un montón más de tiempo”, dijo Linares. “Ahora volví al tren porque es mucho más rápido, pero se extraña el auto”, agregó.

Desde el 16 de enero que el servicio de la Línea Mitre no completaba su recorrido para conectar con la red de subte y los colectivos que circulan por la zona de Retiro. El ramal de José León Suárez hacía el recorrido desde y hacia la estación 3 de Febrero, una antes de Retiro y el Tigre, desde y hacia la estación Belgrano C, dos antes de Retiro. En el caso del Bartolomé Mitre, sigue haciendo el recorrido desde y hacia Belgrano R, es decir, cuatro antes de Retiro, y aún no llega a la terminal.

Los ramales José León Suárez y Tigre vuelven a completar el recorrido Gonzalo Colini

Los trenes circularán en cuatro de los ocho andenes, ya que la mitad de ellos están en condiciones y el resto seguirá en obra durante algunos meses. Sin embargo, sostienen desde la cartera, el proyecto está terminado en un 70% con una intervención histórica en la estación construida en 1915.

Las plataformas que reciben hoy los trenes, son las ubicadas en el centro y a la izquierda de la estación, si se toma como punto de referencia el ingreso por los molinetes. Los cuatro andenes estarán disponibles para recibir hasta tres trenes al mismo tiempo, algo que no ocurría anteriormente. Las mejoras en las vías, en el sistema de señales y los dispositivos de seguridad darán esa posibilidad, indicaron desde el Ministerio de Transporte de la Nación.

“En la mitad de los andenes se seguirá trabajando un tiempo más. Así estaba previsto; se había decidido separar el proyecto en dos partes así no se demoraba mucho tiempo sin trenes”, explicaron fuentes del Ministerio.

En los andenes 1, 2, 3 y 4 también se cambió el sistema de señalamiento, se levantaron las vías, se construyó una base de hormigón, se modificó la trinchera por donde entran los trenes y se cambiaron los rieles. En el sector ya finalizado, además, se levantaron los andenes, que estaban adecuados para trenes de larga distancia y no para que entren coches eléctricos.

La reinauguración de Retiro ya se había anunciado y postergado al menos otras tres fechas. El primer objetivo fue abril; el segundo, mayo, y el tercero, principios de este mes.

Los retrasos en la habilitación definitiva se debieron, de acuerdo con la explicación oficial, a razones climáticas que afectaron los trabajos, a problemas operativos y a la complejidad lógica de una estructura centenaria. El mes pasado, a pesar de los contratiempos, empezaron las pruebas de seguridad, paragolpes y otros análisis en detalle con trenes sobre los rieles. En los últimos días algunos usuarios compartieron, en redes sociales, tres trenes que ingresan al mismo tiempo a la estación, una imagen que causó sorpresa en los pasajeros habituales acostumbrados a ver la circulación de una formación a la vez.

Los primeros trenes partieron desde las respectivas cabeceras entre las 4,45 y las 5. Gonzalo Colini

El Mitre, en sus tres ramales, moviliza a 120.000 personas por día y es la tercera línea con más pasajeros detrás del Roca (400.000) y el Sarmiento (250.000), aunque por delante del San Martín (100.000) y el Belgrano Sur (60.000). En toda su extensión cuenta con 53 estaciones.

Toda la red del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene 247 estaciones en 857 kilómetros, por los que circulan unos 23.000.000 de pasajeros mensuales, mientras que todo el sistema ferroviario moviliza alrededor de 1700 trenes por día entre regionales y de larga distancia.