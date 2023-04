Por qué se produjo el derrumbe en Floresta, que provocó la muerte de dos personas y más de 20 heridos

Las hipótesis de lo sucedido apuntan a la falta de mantenimiento del edificio que estaba tomado, las intervenciones irregulares y las nuevas construcciones sobre una estructura vieja que no estaba preparada

Mientras las tareas de rescate para determinar si hay personas vivas bajo los escombros de las viviendas que se derrumbaron en el barrio de Floresta van dejándole lugar al relevamiento del lugar para saber si podría haber más fallecidos, se van conociendo algunos detalles que pueden explicar los motivos del colapso de la estructura que habitaban 35 familias y 120 personas.

Un inmueble tomado y sin mantenimiento, con construcciones irregulares y sin control, con una estructura que no estaba preparada para soportar peso sobre la base parecen ser, según las primeras hipótesis, los causantes del drama sobre la avenida Rivadavia 8758 donde, hasta el momento, hubo dos víctimas, un joven de 19 años y una niña de 12. La búsqueda de al menos una persona reportada como desaparecida es la prioridad de los Bomberos de la Ciudad y la Guardia de Auxilio que están trabajando en el lugar desde la medianoche, cuando ocurrió el derrumbe.

El grupo canino K9 utilizado para rastrear personas con vida bajo los escombros y también, fallecidos GCBA

Las imágenes vía dron muestran la precariedad del lugar colapsado, con más de dos metros de escombros sobre la planta baja, mampostería colgando de tirantes de madera y habitaciones que apenas se sostienen. El derrumbe dejó al descubierto las entrañas de ese complejo habitacional que funcionaba como una especie de conventillo o módulo de viviendas similares a los macizos que se encuentran en las villas porteñas.

Allí, de acuerdo a algunos testimonios de vecinos, se habría producido un incendio hace algunos meses que podría haber afectado aún más a la estructura. Sin embargo, esta hipótesis no fue confirmada por fuentes de la investigación.

La planta baja del edificio de Floresta acumula una montaña de escombros de las plantas superiores que colapsaron Ricardo Pristupluk

El edificio ocupado fue construido entre 1930 y 1940 en un lote de 17 metros de ancho por 40 metros de profundidad. Allí funcionaba una carnicería y vivía una familia, en una casa que, para la época, estaba en condiciones regulares. Hoy todavía pueden verse los pisos de pinotea y las escaleras de mármol de carrara que se destacan entre las construcciones ilegales que fueron agregándose con la usurpación.

“Es un edificio que no tiene estructura de hormigón, sino de hierro. Todo el peso de las plantas superiores se apoyaba en una construcción clandestina que cedió. Cayeron dos losas y lo que quedó en pie de esas losas, está en el aire”, explicó Walter Gómez Diz, jefe de la Guardia de Auxilio, en una pausa en las tareas de rescate y remoción de escombros.

“El colapso de la parte posterior, donde había una planta baja y un piso de 4,5 metros de altura, pudo haber sido por una sobrecarga, la vetustez de la estructura, el óxido de la armadura o porque los apoyos se vencieron. La loza de la terraza le pegó a la del primer piso y se llevó todo. Quedaron todos los tabiques en el aire”, agregó en diálogo con LA NACION.

El equipo de Bomberos de la Ciudad participó de las tareas de rescate de las víctimas y de la búsqueda de sobrevivientes GCBA

“No hay estructura para apuntalar lo que quedó en pie, no se puede resolver de esa forma. La parte delantera del edificio, los primeros 20 metros, está en condiciones, no óptimas, pero no hay riesgo de desprendimiento o colapso de fachada que afecte la vía pública. La otra mitad está colapsada. Las losas que cayeron arrastraron vigas, maderas, chapas y ladrillos portantes”, agregó Gómez, quien aclaró que “ningún efectivo entrará en estas condiciones porque puede haber desprendimientos hacia el interior de la propiedad”.

Señales

Durante el operativo los rescatistas se fueron encontrando con diferentes irregularidades que también podrían explicar el colapso del edificio. Caños de agua que perforaban las losas, habitaciones agregadas en lugares atípicos, debilitamiento de los perfiles de las bovedillas, una pileta que concentraba mucho peso en determinado sector de una planta y otras condiciones de habitabilidad poco dignas. “Todo esto se sumó a la falta de mantenimiento. La casa no estaba preparada para que residan más de 120 personas como vivían hasta anoche”, resumió Gómez Diz.

El edificio funcionaba en los márgenes de la irregularidad pero, a pesar de eso, no contaba con denuncias que hayan ameritado una inspección del Gobierno de la Ciudad. Así lo dejaron en claro desde la Agencia Gubernamental de Control (AGC), el área del Ejecutivo que se encarga de inspeccionar ante una denuncia de construcción o ampliación en alguna propiedad para determinar si cuenta o no con la aprobación de la Dirección General de Registro de Obra y Catastro dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Cinco dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaron desde anoche y toda la madrugada para rescatar a las víctimas. También se sumó el grupo canino K9, para hallar personas vivas, y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat que derivó a unos 30 damnificados al Centro de Inclusión Social ubicado de Barracas.

“Las condiciones de seguridad para trabajar no son las mejores porque hay riesgo de derrumbe. Se hizo un rastreo con perros especializado para la búsqueda de personas vivas y no hay. Queda el trabajo de remover los escombros para determinar si hay personas fallecidas”, contó el jefe de Bomberos, Juan Carlos Moriconi.

“Todos los derrumbes llevan su tiempo para garantizar un corredor seguro, se deben hacer tareas de apuntalamiento que pueden llevar una semana o un mes. No vamos a poner en riesgo a nadie hasta no estar seguros”, agregó.

Heridos y trasladados

Por el derrumbe ocurrido en la esquina de Rivadavia, entre Lacarra y Bolaños, todos los hospitales de la ciudad activaron el alerta roja. Más de 60 personas y 25 ambulancias del SAME trabajaron en el lugar para atender a más de 25 personas, de las cuales 15 fueron trasladadas a los hospitales Álvarez, Piñero, Ramos Mejía, Santojanni y Vélez Sarsfield.

A partir del operativo realizado por el SAME, se realizaron más de 15 traslados a distintos hospitales porteños. En el Piñero permanecen internados un menor y su mamá, ambos con politraumatismos y fuera de peligro.

En el Álvarez ingresaron dos hombres de mediana edad con politraumatismos y también fuera de peligro. Mientras que al Vélez Sarsfield llegaron cuatro damnificados, todos miembros de una misma familia, dos de los cuales son menores. Todos ya fueron dados de alta.

A su vez en el Ramos Mejía ingresaron dos personas que ya se retiraron por sus propios medios. Y el hospital Santojanni registró el ingreso de tres pacientes: una mujer de 54 años con una fractura en su mano, su hija que fue dada de alta y su nieto, un bebé de 16 días que fue ingresado en el área de neonatología. Dos niños fueron trasladados por el SAME al Piñero donde permanecen en observación, pero fuera de peligro.