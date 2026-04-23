El video del accidente en Floresta: una camioneta chocó con una moto y se incrustó en una concesionaria

Un impactante accidente de tránsito en el barrio porteño de Floresta quedó registrado en video. Según se pudo ver en las imágenes de LN+, una camioneta chocó contra una moto, perdió el control y terminó incrustada dentro de una concesionaria.

El hecho ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Carrasco, donde el tránsito debió ser parcialmente interrumpido tras el violento impacto.

El momento del choque

Según las imágenes y el relato de testigos, la camioneta —una Renault Duster— circulaba por la zona cuando se cruzó con una motocicleta que venía en sentido Liniers–Palermo, presuntamente por el carril del Metrobús.

El conductor no logró esquivarla, la impactó y, tras el choque, perdió el control del vehículo. La camioneta subió al cordón, atravesó la vereda y terminó dentro de una concesionaria de motos.

En su recorrido, chocó contra un mueble con cascos y quedó detenida a pocos metros del mostrador.

Una camioneta choco con una moto y se incrusto en una concesionaria

Cómo están los involucrados

El motociclista, de 23 años, fue asistido en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladado al Hospital Vélez Sarsfield. Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial sobre su estado de salud.

El conductor de la camioneta, que viajaba junto a su madre, no sufrió heridas. Ambos permanecieron en el lugar tras el accidente, aunque el hombre evitó dar declaraciones.

Operativo y tránsito

Tras el accidente, la policía de la Ciudad y agentes de tránsito montaron un operativo en la zona. Durante varias horas permaneció cortado un tramo de Juan B. Justo entre Carrasco y Moctezuma.

La motocicleta quedó en el lugar bajo custodia policial, mientras se realizaban las pericias para determinar cómo se produjo el siniestro. El tránsito en las avenidas principales ya fue restablecido.