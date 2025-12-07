Floresta: suspenden un evento en el teatro Gran Rivadavia por exceso de capacidad y múltiples desmayos

Un evento privado de danza que tenía previsto realizarse este domingo por la tarde en el teatro Gran Rivadavia, en el barrio porteño de Floresta, fue suspendido por exceso de público y múltiples descompensaciones.

Según confirmaron fuentes del SAME a LA NACION, aun cuando la sala donde se llevaría a cabo la final del torneo Fitness Extreme Dance tenía habilitación para 300 personas, se estima que había alrededor de 700 asistentes.

En consecuencia, y a raíz de la acumulación de las descompensaciones por calor, la Policía de la Ciudad -en colaboración con el Sistema de Atención Médica de Emergencia- optó por evacuar el edificio.

Al menos 20 personas fueron atendidas, entre ellas cuatro menores. Dieciocho recibieron asistencia dentro del teatro y dos adolescentes debieron ser trasladadas: una al Hospital Vélez Sarsfield y otra al Santojanni.

El SAME envió cinco ambulancias al establecimiento, ubicado en la avenida Rivadavia al 8600.

En el inicio de la emergencia, cerca de las 14.30, una ambulancia privada contratada por la organización auxilió a 11 personas. Rápidamente, el número de afectados creció y requirieron de ayuda complementaria.

“Cuando vimos que aumentaba la cantidad de pacientes, dispusimos el envío de varias ambulancias y pedí colaboración al 911 para evacuar el lugar de manera ordenada”, explicó el titular del SAME, Alberto Crescenti. “Era mucha gente y la capacidad estaba superada. No tenía lógica continuar”, añadió en diálogo con TN.

Entre los casos atendidos hubo descompensaciones por calor, dificultades respiratorias y un paciente con traumatismo de muñeca. Según Crescenti, la suspensión del evento respondió al riesgo sanitario generado por la combinación de calor, sobrecupo y el aumento sostenido de personas afectadas. A raíz de lo ocurrido, se iniciaron las actuaciones correspondientes para proceder a la clausura del establecimiento.

Fuentes precisaron a este medio que, tras el desalojo, quienes pretendían disfrutar el espectáculo se negaron a moverse de la puerta del Gran Rivadavia hasta que Fitness Extreme Dance les devuelva el dinero de sus entradas.

De acuerdo con su sitio web, Torneo FED (Fitness Extreme Dance) es una organización de danza competitiva que convoca a academias, grupos y solistas de todo el país para competir en distintos estilos.

En cada edición, ofrece medallas para todos los participantes y reconocimientos personalizados a quienes se encuentren entre los tres mejores en cada categoría y disciplina. En su última convocatoria, que se dividía entre dos fechas -7 y 8 de diciembre-, el premio mayor era de 23 millones de pesos.