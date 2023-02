¿Se puede fumar o hablar con el manos libres? Hoy comienzan las fotomultas por infracciones dentro de los vehículos

escuchar

Más de 100 cámaras del sistema de fiscalización electrónica de infracciones comenzaron a detectar faltas que ocurren dentro del habitáculo de los vehículos. No utilizar el cinturón de seguridad o hablar por teléfono mientras se maneja se sumarán a los controles que estos dispositivos ya estaban realizando sobre el cruce de semáforos en rojo y la invasión de sendas peatonales. Hay, además, otro centenar de cámaras para utilizadas para medir el exceso de velocidad.

La medida generó discusión y polémica por un espacio que puede ser considerado de la intimidad de personas, pero más allá de ese debate aparecen otras preguntas que podrían hacerse los conductores en estos días para acomodarse a las nuevas reglas. ¿Fumar dentro del vehículo se considera una infracción? ¿Tomar mate podría terminar en una multa? ¿Se puede hablar con el manos libres?

Desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la ciudad despejaron las dudas generales al advertir que la nueva forma de fiscalización “apunta a los conductores que hablan por teléfono, envían mensaje o manipulan contenidos con el aparato en sus manos”. Las infracciones llegarán a todos los automovilistas que tengan el celular en la mano al momento de manejar. Es decir, si se quieren evitar las multas, se debe dejar el teléfono a un costado mientras se conduce.

En cambio, las multas no se harán efectivas si el teléfono está sostenido por un soporte en el parabrisas o en algún otro sector del habitáculo. En esa posición las personas podrían consultar alguna dirección en aplicaciones como Waze o Google Maps, por ejemplo, pero sin quitar el aparato del soporte.

“Se infracciona lo que está tipificado en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad. Si hay alguien que está maquillándose, no se multa porque no está en el Código”, ejemplificaron voceros de la Secretaría. Otro caso que podría ocurrir y que se ve a diario: un niño sobre el regazo de un adulto al conducir, una conducta temeraria y peligrosa, pero que no será infraccionada por las cámaras electrónicas.

Un hombre manipula un teléfono celular dentro del vehículo, una conducta que será si es detectada por las cámaras electrónicas Hernan Zenteno - LA NACION

“Las cámaras accionan en función de las pautas que fueron cargadas. Con la información que tienen detectan los movimientos de la mano mientras se manipula un objeto. Sacan la foto, la envían para el chequeo y luego un agente de tránsito determina si se trata de un teléfono o no. En caso que sea otro objeto, no hay infracción”, detallaron.

Entonces, las infracciones con las cámaras de fiscalización se harán por hablar por teléfono con la mano, mandar mensajes o manipularlo de alguna otra forma que no sea en un soporte. Esta conducta estará penada cuando el vehículo esté en movimiento o detenido mientras se espera un semáforo en rojo; no así si el rodado está estacionado en el espacio público.

¿Se puede hablar con el manos libres? Sí, se puede, porque es una acción que no está tipificada en el Código de Tránsito y Transporte de la ciudad ya sea mediante bluetooth o con auriculares. Este punto también sirve para esclarecer si el conductor puede o no tomar mate, fumar o comer dentro del auto. Sí, también puede porque no consideradas infracciones.

El uso del cinturón de seguridad también estará vigilado por las cámaras electrónicas que detectan fotomultas Hernan Zenteno - LA NACION

“Siempre se recomienda prestar atención al manejo 100% mientras se está conduciendo, pero se pone el foco en el celular porque es una herramienta que distrae, que saca la atención del campo visual”, sostienen las fuentes. De acuerdo a la última información disponible se triplicó el uso del teléfono celular al manejar. Para entender el riesgo de lo que significa: cuando un conductor mira el celular durante tres segundos a 40 km/h recorre 33 metros a ciegas, sin saber lo que ocurre por delante.

Desde la Secretaría de Transporte y Tránsito resaltaron que en el proceso “se cumplen con todos los recaudos legales” para garantizar la vida privada de las personas. En todos los casos no se individualiza a las personas ni se identifican datos que pudieran considerarse sensibles dentro del habitáculo. El software de las cámaras ya envía las fotos con la imagen tapada de la persona acompañante.

Cinturón de seguridad

Además del uso del celular las cámaras electrónicas comenzarán a fiscalizar la correcta utilización del cinturón de seguridad. Serán 118 los dispositivos afectados a estos controles (también se usarán para detectar giros indebidos en sitios prohibidos) y 110 las que controlarán el exceso de velocidad.

La ubicación, de acuerdo al plan oficial, se definió de acuerdo a las infracciones a controlar. Para las cámaras de cruces de semáforos en rojo se identificaron las intersecciones más peligrosas, con mayor riesgo peatonal y con mayor circulación, como los centros de trasbordo; para las de giro prohibido se ubicaron en lugares donde está prohibido.

En 2022 los inspectores registraron 67.055 infracciones por el uso del celular al volante, 83.483 por no utilizar el cinturón de seguridad y 8071 por giro indebido. Mientras que por exceso de velocidad, mediante las cámaras, hubo 906.829 infracciones y por pasar un semáforo en rojo, 570.997.

Según el último informe de siniestralidad vial de la Ciudad la utilización del cinturón en todos los ocupantes del vehículo se redujo de 68,5% en 2019 a 63,8% en 2021. Además, en seis de cada 10 siniestros fatales se registró exceso de velocidad y en tres de cada 10 siniestros con fallecidos hubo violación de semáforo en rojo.