Buzos encontraron una extraña cara humana de 1000 años en las profundidades de un lago

Una talla antropomorfa apareció en una antigua estructura defensiva de Ostrów Lednicki, en Polonia, durante investigaciones terrestres y subacuáticas realizadas entre 2021 y 2024. Según los investigadores, la madera de la viga de gancho con una cara humana tallada fue datada cerca del año 967.

Dónde apareció la talla de Ostrów Lednicki en el lago Lednica

El hallazgo publicado en la revista Studia Lednickie en 2025, se produjo en el lado occidental de Ostrów Lednicki, cerca del palatium. El trabajo arqueológico buscaba analizar restos de madera ubicados junto a esa construcción y determinar si las estructuras detectadas en la década de 1990 formaban parte de defensas costeras o si cumplían otra función.

El descubrimiento se produjo cerca del palatium, en el lado occidental de la isla Studia Lednickiese

El proyecto combinó exploración del fondo del lago con excavaciones en tierra. El Centro de Arqueología Subacuática de la Universidad Nicolás Copérnico de Toruń intervino en el sector sumergido, mientras que arqueólogos del Museo de los Primeros Piastas en Lednica trabajaron en un corte situado junto a la orilla de la isla.

Como resultado, los investigadores identificaron un fragmento del terraplén del antiguo recinto fortificado, que se había deslizado hacia el lago. En ese sector apareció una construcción de caja muy bien conservada, con parte de su relleno, y debajo se registró un conjunto desordenado de vigas procedentes de las partes superiores del terraplén derrumbado.

Cómo era la viga de gancho del terraplén defensivo piasta

El objeto corresponde a una viga de gancho, identificada con el número 353. Ese tipo de elemento se utilizaba en estructuras defensivas de la Alta Edad Media para unir los travesaños que componían el terraplén.

El objeto fue realizado con una rama bifurcada de roble, recortada para darle una forma similar a un gancho. La longitud conservada es de 1,34 metros. En la bifurcación, la parte más ancha mide 37,8 centímetros, mientras que la altura de la terminación trapezoidal alcanza 48,1 centímetros.

La imagen fue ubicada sobre la parte más saliente de la madera, a unos 50 centímetros del extremo del gancho. El rostro aparece en la superficie externa y más estrecha, justo por encima del punto donde se cortó una de las ramas.

Rasgos de la cara tallada en la viga de roble de Lednica

La representación mide cerca de 12 por 9 centímetros y ocupa aproximadamente un tercio del costado de la terminación trapezoidal. La talla incluye ojos, nariz, mejillas y un mentón barbado.

Los cortes permiten distinguir una boca, cejas marcadas y una depresión entre la frente y la nariz. El contorno ovalado fue logrado mediante un surco en la madera, que le dio volumen a la imagen.

La parte superior de la cabeza quedó señalada con una incisión semicircular, probablemente hecha con cincel o cuchillo. La nariz fue resuelta con cortes planos, que le dieron una forma recta, maciza y angular. En la zona inferior, el mentón aparece delimitado por un borde semióvalo.

Paralelos medievales en Wolin, Stara Ładoga y Nóvgorod

El estudio vinculó la talla con objetos de Wolin, Stara Ładoga y Nóvgorod el Grande. En esos casos, se trata de pequeñas figuras de madera con una o varias caras, pertenecientes al repertorio figurativo de la Alta Edad Media.

Entre los paralelos más cercanos aparecen dos piezas de Wolin. Una mide 4,2 centímetros y muestra una cabeza con terminación cónica, que pudo representar un casco o una gorra. En ella se reconocen un mentón triangular, una nariz recta y un corte esquemático bajo las cejas.

El objeto fue tallado en una rama bifurcada de roble y conserva una forma similar a un gancho Studia Lednickiese

Otra figura de Wolin, hallada dentro de un edificio residencial, presenta cuatro rostros. El artículo destaca rasgos comunes con el fragmento de Lednica: mentón triangular, nariz recta, cejas marcadas y una incisión que imita la boca. Esa figura fue datada en la segunda mitad del siglo IX.

La comparación también incluye una figura de Stara Ładoga, fechada en el siglo IX. Aunque se conserva en mal estado, permite reconocer un mentón triangular, una nariz y cortes que marcan la zona de las cejas y la boca. A diferencia de otros ejemplos, tiene un cuello modelado que separa la cabeza del torso.

El cuarto paralelo procede de Nóvgorod el Grande. Allí se observa una terminación cónica en la parte superior, un rostro esquemático y una nariz similar a la registrada en la viga de Lednica.

La hipótesis espiritual que plantean los arqueólogos sobre la talla

El trabajo incorpora además una comparación con una viga de gancho descubierta en Gniezno y datada en el siglo XI. Ese elemento presenta una figura zoomorfa, interpretada como la cabeza de un jabalí o de un carnero, aunque el estudio señala que fue realizada de manera esquemática.

A partir del contexto arqueológico y de los paralelos estilísticos, los autores interpretan la pieza como una manifestación local de arte figurativo. Su presencia en el terraplén de uno de los principales recintos piastas sostiene esa lectura.

El análisis plantea que la imagen pudo representar una figura del mundo espiritual, tal vez una divinidad o un héroe entendido como mediador entre los dioses y los seres humanos. También señala que el realismo del rostro suma argumentos a la discusión sobre el origen local de este tipo de representaciones en el ámbito eslavo temprano.