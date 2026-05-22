Arqueólogos abrieron una cámara sellada por 350 años bajo un castillo en Ucrania: qué encontraron

Un grupo de investigadores de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania (NASU, por sus siglas en inglés) logró ingresar a una antigua cámara situada bajo el castillo de Halych, una emblemática estructura ubicada al oeste del país. El recinto permaneció clausurado por más de 300 años hasta que en 2025 los arqueólogos consiguieron abrirse paso. Un año más tarde, las excavaciones continuaron y aportaron nuevos indicios sobre el recinto.

Cómo comenzó la excavación bajo el castillo de Halych en Ucrania

El portal Heritage Daily explicó que, en 2023, Volodymyr Oleynik, director general de la Reserva Nacional del Antiguo Halych, detectó un conducto de ventilación que conectaba con una cámara secreta bajo los restos de una torre del siglo XVI.

El conducto presentaba un ancho reducido que impedía el acceso de las personas. Además, una sección de un muro derrumbado bloqueaba casi por completo la entrada al espacio.

En ese momento, los especialistas en arqueología de la NASU comenzaron a remover un volumen de tierra y escombros superior a los 150 metros cúbicos. El trabajo se realizó sin el uso de maquinaria pesada con el fin de proteger los elementos de la estructura y los objetos en su interior.

Sobre este proceso, Oleynik manifestó: “Esta parte del castillo había sido completamente cortada. Todo se hizo manualmente para preservar la integridad arqueológica del lugar”.

Qué encontraron dentro de la cámara sellada del Castillo de Halych

En mayo de 2025, los investigadores de la NASU finalmente lograron ingresar a la cámara para comenzar a explorarla. Según reveló Popular Mechanics, la inspección de su interior proporcionó datos sobre su posible utilidad en el siglo XVII.

Las paredes del sitio muestran manchas de hollín, y el conducto de ventilación habría servido para expulsar el humo de una posición artillera. Por eso, la teoría más probable entre los expertos sugiere que el lugar servía como una casamata, un recinto fortificado para la colocación de armas o la protección del personal durante conflictos bélicos, aunque la función exacta aún no fue confirmada.

Otras hipótesis de la investigación plantean que el recinto pudo funcionar como un arsenal para el depósito de equipo de combate, una bóveda para el resguardo de pertenencias de valor en tiempos de conflicto o incluso una prisión.

En las etapas de excavación en la torre de entrada durante este año 2026, los arqueólogos recuperaron fragmentos de azulejos de estufa. El arqueólogo Yuriy Lukomskyi indicó que la torre podría contener un total de seis bóvedas, tres en un nivel inferior y otras tres en zonas más profundas.

La exploración de la cámara y del túnel permanece restringida para el público general. Los investigadores de la NASU esperan que el avance de sus excavaciones aporte datos de relevancia sobre la historia de una de las fortalezas con más tradición en el territorio ucraniano.

La historia del castillo de Halych y la guerra que selló la cámara

El castillo de Halych es una antigua fortaleza parcialmente reconstruida en una parte de su estructura. El origen de la edificación se sitúa en el siglo XII como una obra de defensa de madera sobre un afloramiento de roca frente al río Dniester.

El castillo se encuentra cerca de un afloramiento de roca frente al río Dniester Unsplash

A mitad del siglo XIV, la construcción pasó a ser de piedra por orden de Casimiro III el Grande y, a comienzos del siglo XVII, el arquitecto Francisco Corazzini efectuó un cambio en el diseño.

El aislamiento del recinto se produjo durante la guerra entre Polonia y el Imperio Otomano en 1676. En ese período, las fuerzas bajo el mando de Ibrahim Shah de Jahar realizaron un ataque contra Halych y emplearon artillería para destruir los muros y las torres de defensa de la fortaleza.

La detonación de las cargas y el impacto de los proyectiles provocaron el entierro del conducto de ventilación y el aislamiento de la cámara con respecto al resto de la edificación. Desde ese momento, la bóveda se mantuvo sin contacto con el exterior hasta el hallazgo de 2025.