Científicos creen haber encontrado el origen de un extraño zumbido que se escucha hace 50 años

A principios de la década de 1970, en la ciudad de Bristol, en Reino Unido, se reportó por primera vez que varias personas escuchaban un zumbido bajo y persistente. Décadas más tarde lo mismo sucedió en Nuevo México y luego en Indiana, Estados Unidos. Los científicos atribuyeron el ruido a fenómenos naturales. Sin embargo, un nuevo estudio indica que el tinnitus de baja frecuencia sería la respuesta a este misterio.

El zumbido que inició en Reino Unido y se extendió a Estados Unidos

Cuando el extraño zumbido comenzó a sentirse, principalmente por la noche en Bristol, lo nombraron The Hum y surgieron diversas teorías alrededor. Se creyó que las fábricas, las torres de alta tensión e incluso alienígenas y proyectos secretos del gobierno estaban detrás del ruido.

Años después, de acuerdo con un artículo de Popular Mechanics, el sonido comenzó a escucharse en otras localidades del Reino Unido y luego se extendió hasta Londres. Más tarde también se reportó en Taos, Nuevo México y en Kokomo, Indiana, en Estados Unidos.

Una de las primeras explicaciones al respecto se dio en 1973, cuando científicos aseguraron que el origen era la corriente en chorro al chocar contra el aire. Años después, en 2015, se lanzó la teoría de que el zumbido era causado por las olas. No obstante, ahora la explicación podría no estar en el ambiente sino en quienes lo escuchan.

El verdadero origen del zumbido

En un estudio publicado en marzo de 2026 en la revista Plos One, un equipo de científicos de Alemania y Noruega plantearon la teoría de que en realidad el zumbido que solamente algunas personas escuchan no está relacionado con algún fenómeno exterior, sino que viene directamente de ellas.

El zumbido que solo algunos escuchan parece no provenir de una fuete externa sino de las propias personas Foto de freepik disponible en freepik

Para comprobar su teoría realizaron un estudio con 28 personas en Alemania que afirmaban escuchar el zumbido. Primero midieron su capacidad para percibir ruidos externos de baja frecuencia y descubrieron que solo dos tenían una audición particularmente buena en ese rango.

Después analizaron si los participantes podían percibir emisiones otoacústicas espontáneas (sonidos que el propio oído produce físicamente). No encontraron ninguna por debajo de los 900 Hz, lo que descartó que el oído interno ocasionara el ruido.

Tras lo anterior, Marcus Drexl, autor principal del estudio y profesor de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, concluyó que la causa más probable es el tinnitus subjetivo de baja frecuencia. Es decir, el cerebro percibe un sonido que no existe en el mundo exterior, un fenómeno que ocasiona molestias y reacciones adversas en muchas personas.

“Lo que sabemos sobre el sistema auditivo se basa principalmente en cómo captamos y procesamos los sonidos de alta frecuencia. Sabemos menos sobre cómo se manejan y procesan los sonidos de baja frecuencia o infrasonidos”, explicó Drexl.

El científico aclaró que los resultados no son 100% concluyentes pero, en su opinión, el tinnitus podría explicar muchos de los casos de personas que pueden oír un zumbido de baja frecuencia sin que exista una fuente clara que lo emita.

¿Qué es el tinnitus de baja frecuencia que ocasiona escuchar un zumbido?

Se conoce como tinnitus a la percepción de un ruido fantasma o de un sonido sin una fuente externa. El tipo de sonido y la intensidad varían en cada caso, explica la Mayo Clini.

Científico creen que las personas que esuchan un zumbido sin explicación presentan tinnitus Foto de freepik disponible en freepik

El tinnitus se clasifica en varios subtipos como el somático y el pulsátil. No obstante, el de baja frecuencia es uno de los más confusos, debido a que las personas generalmente no pueden distinguir si el zumbido que perciben viene de una fuente interna o externa.

Las causas que provocan el tinnitus incluyen la exposición a ruidos fuertes, el uso de ciertos medicamentos, enfermedades autoinmunes, obstrucción por cerumen, traumatismos craneales y tensión en los músculos de la cabeza y el cuello. Sin embargo, cada caso es diferente.