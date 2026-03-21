El misterio del olor a huevo podrido y brócoli que invade un barrio de Nueva York desde hace meses

Los vecinos del barrio Bull’s Head, en Staten Island, conviven desde hace meses con un hedor persistente que describen como una mezcla de huevos podridos y brócoli. El olor, que podría provenir de alcantarillas en Merrill Avenue, afecta la vida cotidiana de los residentes. Ante las quejas, el Departamento de Protección Ambiental de la ciudad (DEP, por sus siglas en inglés) instaló filtros en los desagües y mantiene abierta una investigación para identificar la causa.

El impacto del olor a brócoli en Bull’s Head

Deborah Phelps-Seda, agente de un centro de llamadas que trabaja desde su departamento en Merrill Avenue, explicó a Gothamist que el problema aparece de manera imprevisible. Según relató, puede “pasar varios días” sin percibirse y luego el olor regresa con gran intensidad. También sostuvo que en febrero la situación se agravó y que “el mes fue una tortura” para todos.

Las autoridades limpiaron las alcantarillas e instalaron filtros para reducir los olores Freepick

La vecina señaló que el hedor puede cambiar ligeramente según el momento. En su descripción, indicó que muchas veces le recuerda a “huevos podridos”, aunque en ocasiones “como viene de debajo del fregadero, huele a brócoli podrido”.

La situación provocó distintos problemas entre quienes viven en la zona. Algunos vecinos reportaron irritación en los ojos, dolor de cabeza y náuseas.

A su vez, varias personas decidieron abandonar temporalmente sus viviendas durante los períodos en los que el olor se intensifica. Phelps-Seda relató que su familia llegó a alojarse en hoteles al menos cinco veces.

La mujer describió que vivió una de esas situaciones durante la madrugada. “Tuvimos que evacuar a altas horas de la noche porque no quería que lo respiráramos”, recordó. En ese momento su hijo estaba enfermo de neumonía.

La vecina Amity Nigro también abandonó su departamento cuando el olor alcanzó niveles difíciles de soportar. Salió de su casa a medianoche el 24 de enero y permaneció fuera durante dos semanas. Argumentó que incluso tareas simples le resultaban difíciles: “Lavar una sola tanda de ropa y estar allí durante una hora me provocaba un fuerte dolor de cabeza y náuseas”.

El barrio recuerda antecedentes de malos olores por el antiguo vertedero Fresh Kills Captura de Prodigy Real Estate of New York & New Jersey

La investigación del Departamento de Protección Ambiental

El DEP investiga el origen del olor desde que comenzaron las quejas vecinales. Asimismo, Deja Stewart, portavoz del organismo, explicó que “los equipos inspeccionaron y limpiaron las alcantarillas en las avenidas Merrill y Graham y constataron que toda la infraestructura funcionaba correctamente”.

Stewart indicó que instalaron “dispositivos de filtración en las alcantarillas cercanas para ayudar a reducir los olores”.

La funcionaria agregó que el organismo continúa con los análisis técnicos. Según precisó, el DEP realiza muestreos de aguas residuales y del aire, revisa los datos obtenidos en el lugar y se contactó con negocios cercanos para recabar información. “Nuestra investigación sobre la causa continúa en curso”, afirmó.

Por su parte, el concejal David Carr, representante del distrito, pidió ampliar la investigación y solicitó la participación del Departamento de Salud.

Carr explicó que busca resolver el conflicto para evitar que los residentes abandonen el barrio. Según declaró, quieren asegurarse “de que esto termine porque la gente está hablando de poner carteles de venta”.

Las alcantarillas como posible origen del problema

Muchos vecinos sospecharon al principio que el olor podía deberse a una fuga de gas, debido a la similitud con el olor a huevo podrido. Sin embargo, los funcionarios ambientales descartaron esa posibilidad.

Según los residentes, las autoridades municipales habrían indicado que el olor provenía de las alcantarillas de la calle.

Jerry Reilly, un funcionario de prisiones retirado que vive frente a uno de esos desagües, señaló directamente una de ellas ubicada frente a su casa.

Un barrio con antecedentes de olores fuertes

El barrio Bull’s Head tiene antecedentes relacionados con olores desagradables. Durante décadas, el vertedero de Fresh Kills operó cerca del área.

El basural cerró en 2001 y actualmente funciona como un parque que supera en tamaño a Central Park. Aun así, algunos residentes recordaron ese período cuando apareció el nuevo hedor.

Rob Angelone, oficial retirado del Departamento de Bomberos de Nueva York que vive cerca de Merrill Avenue, afirmó que en algunos momentos el hedor “era casi como si hubieran vuelto a abrir el basurero”.