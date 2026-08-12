Cómo seguir el eclipse solar del 12 de agosto en vivo

El próximo 12 de agosto de 2026, el cielo experimentará un eclipse solar total, un espectáculo natural donde la Luna bloqueará la luz del Sol durante breves minutos. Según datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), este evento astronómico recorrerá principalmente el hemisferio norte, trazando una franja de totalidad donde la oscuridad será absoluta, mientras que otras regiones aledañas presenciarán el eclipse de manera parcial.

Cómo ver en vivo el eclipse solar desde la Argentina

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) emitirá durante todo el miércoles el minuto a minuto de este evento astronómico desde su cuenta de YouTube: ESA Web TV. Las cámaras retransmitirán lo que capte el Observatorio Astrofísico de Javalambre de Teruel, en España.

La NASA muestra cómo la sombra de la Luna se desplaza sobre el globo terraqueo durante el eclipse solar total

El momento culminante será la transmisión de 1 minuto y 21 segundos de totalidad a las 20:31 (hora española), cuando la Luna sumerja a Javalambre en la oscuridad total.

Es importante tener en cuenta que si bien en la Argentina no será visible, según informó el Servicio de Hidrografía Nacional, el eclipse comienza a las 15.34 y finaliza a las 19.58. En tanto, la fase total empieza a las 16.57 y finaliza a las 18.33.

Dónde se podrá ver el eclipse solar total

Los lugares privilegiados para observar la totalidad incluyen Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, el norte de Rusia, gran parte de España y una pequeña zona del noroeste de Portugal. De acuerdo con la NASA, la mayoría de los observadores en esta franja disfrutarán de la fase completa durante menos de dos minutos. Solo en puntos muy específicos cerca del eje central de la sombra lunar, como sectores de Rusia, Islandia o el Atlántico, la duración podría alcanzar apenas los dos minutos y medio.

El horario dependerá de la ubicación geográfica debido a la rotación terrestre. Mientras que en Rusia el punto máximo será cerca del mediodía, en Islandia y Groenlandia ocurrirá hacia la tarde, finalizando el recorrido en España y Portugal antes del atardecer. Es importante destacar que, por razones geométricas, el fenómeno no será visible desde la Argentina ni Sudamérica.

Mapa del eclipse solar total del 12 de agosto NASA

Este eclipse despierta un interés particular por ser uno de los pocos totales visibles en Europa en los próximos años, lo que moviliza a miles de aficionados. Ante el evento, los especialistas subrayan la necesidad de proteger la vista, recordando el uso obligatorio de filtros solares certificados bajo la norma ISO 12312-2.

Paralelamente, los expertos ya fijaron su mirada en el 2 de agosto de 2027, bautizado como el “Eclipse del Siglo”, el cual promete una duración excepcional de más de seis minutos en países como Egipto, superando ampliamente el alcance del fenómeno que ocurrirá en 2026.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA