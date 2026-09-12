Confirmado por la NASA: la nueva misión espacial que busca descubrir los secretos de mundos alienígenas

La nueva misión espacial de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) ya comenzó la observación fuera del sistema solar. A lo largo de un año, Pandora estudiará al menos 20 exoplanetas para determinar la composición de sus atmósferas.

Pandora, la nueva misión para investigar exoplanetas de la NASA

Se trata del primer satélite lanzado a través del programa Astrophysics Pioneers, que financia misiones rápidas y de bajo costo para investigar interrogantes sobre el universo. El proyecto comenzó su etapa científica tras completar el proceso de puesta en funcionamiento, según informó la NASA el 25 de agosto.

El dispositivo de la NASA analizará unos 20 cuerpos extrasolares y los astros alrededor de los cuales orbitan science.nasa.gov

Pandora despegó el 11 de enero y quedó ubicado en una órbita terrestre baja. Su objetivo es analizar simultáneamente los planetas seleccionados y las estrellas alrededor de las cuales se desplazan.

Jordan Karburn, subdirector del proyecto Pandora en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California, aseguró que la nave funciona correctamente y que todos sus instrumentos alcanzaron el rendimiento esperado.

Pandora estudiará las atmósferas de al menos 20 exoplanetas

Durante su misión principal, que se extenderá por un año, el satélite observará al menos 20 exoplanetas. Cada objetivo será examinado 10 veces mediante períodos continuos de 24 horas que incluirán el tránsito del planeta frente a su estrella.

Pandora lleva un telescopio de aluminio de aproximadamente 45 centímetros de diámetro. Sus detectores pueden registrar al mismo tiempo el brillo de una estrella en luz visible y su espectro en el infrarrojo cercano.

El dispositivo despegó el 11 de enero y quedó ubicado en una órbita terrestre baja para analizar planetas y estrellas de manera simultánea

Cuando un exoplaneta pasa delante de su astro desde la perspectiva terrestre, parte de la luz estelar atraviesa la atmósfera del mundo observado. La interacción con las moléculas deja huellas químicas que los astrónomos identifican a través de variaciones de brillo en determinadas longitudes de onda.

Knicole Colón, científica del proyecto en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, destacó que Pandora puede examinar sus objetivos durante períodos prolongados y en distintas longitudes de onda, una tarea que observatorios con alta demanda, como el telescopio espacial James Webb, no pueden realizar regularmente.

La luz de las estrellas puede alterar las mediciones de Pandora

Las superficies estelares no son uniformes, sino que poseen regiones más calientes y brillantes, conocidas como fáculas, además de zonas más frías y oscuras similares a las manchas solares. Estas estructuras pueden crecer, reducirse y cambiar de posición mientras la estrella rota.

Sus características pueden distorsionar las señales que los científicos atribuyen a la atmósfera de un exoplaneta. Elisa Quintana, investigadora principal de Pandora en el Centro Goddard, explicó que todavía existe incertidumbre sobre la manera en que la luz estelar afecta las mediciones.

Los datos de la misión permitirán abordar esa dificultad. Quintana señaló que Pandora “ayudará a cerrar una importante brecha” en el conocimiento sobre los planetas y sus estrellas anfitrionas, según consta en el comunicado de la NASA.

La combinación de datos de Pandora y el telescopio James Webb

El satélite fue diseñado para separar las huellas químicas procedentes de la atmósfera de un planeta de aquellas señales originadas en su estrella. El análisis conjunto permitirá obtener mediciones más precisas y establecer las propiedades de las superficies estelares.

Un telescopio compacto captará simultáneamente el brillo visible y el espectro infrarrojo cercano science.nasa.gov

Los resultados también servirán como base para interpretar las observaciones del telescopio espacial James Webb y de futuros observatorios. El detector infrarrojo cercano de Pandora es una unidad de repuesto desarrollada originalmente para Webb.

Rackham sostuvo que la capacidad de distinguir ambos tipos de señales permitirá comprender con mayor precisión los exoplanetas y sentará las bases para estudiar cuerpos que podrían albergar vida.