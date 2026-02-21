Cómo un huevo podrido ayudó a descifrar el mayor misterio sobre los exoplanetas

En el estudio de los exoplanetas, los científicos llevan años tratando de entender cómo se formaron y qué factores influyeron en su origen. Una nueva hipótesis publicada recientemente por investigadores de California propone que un gas asociado al olor a “huevo podrido” habría tenido un papel clave en ese proceso.

El mayor misterio sobre los exoplanetas podría resolverse con la ayuda de un huevo podrido

Los huevos podridos liberan un repugnante olor característico que surge al desprenderse sulfuro de hidrógeno. Este proceso ocurre debido a las bacterias que son ricas en azufre y descomponen las proteínas del alimento. La reacción química no es única, sino que ocurre en otras partes, incluso en lugares tan alejados como en los exoplanetas.

De acuerdo con nuevos informes, el fuerte olor de los huevos podridos está estrechamente relacionado con la formación de los planetas que orbitan una estrella fuera de nuestro sistema solar.

Investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés) y San Diego (UCSD, por sus siglas en inglés) publicaron un estudio en Nature en el que lograron identificar sulfuro de hidrógeno en las respectivas atmósferas de cuatro mundos. Las características de estos planetas son:

Orbitan la estrella HR 8799.

Se ubican a 133 años luz de la Tierra .

. Poseen una masa que oscila entre cinco y 10 veces la de Júpiter .

. El más cercano a su estrella está 15 veces más lejos que la Tierra del Sol.

Apoyados en el uso del telescopio James Webb, los científicos indicaron que la presencia de azufre en estado gaseoso sería una prueba de que los astros se formaron por la acumulación de material sólido. Antes, se sopesaba la posibilidad de que se hubieran originado a partir del colapso de una nube de gas.

El estudio publicado por los científicos contrarresta la afirmación de que estos cuatro mundos eran enanas marrones, que corresponden a objetos más masivos que los planetas gigantes, pero menos que las estrellas.

Esto se debe a que el azufre debió provenir de materia sólida evaporada del disco que rodea la estrella, lo que demuestra que son planetas.

En ese sentido, el estudio aportó detalles del proceso. El descubrimiento del sulfuro de hidrógeno significa que:

El azufre se acrecentó o acumuló, en forma de materia sólida, a partir de sólidos ya presentes en el disco que rodeaba la estrella de la que nacieron los planetas.

se acrecentó o acumuló, a partir de sólidos ya presentes en el disco que rodeaba la estrella de la que nacieron los planetas. Los sólidos fueron absorbidos durante la formación del planeta .

. Debido a que el núcleo y la atmósfera del joven planeta eran extremadamente calientes, se evaporaron y dieron forma al gas de azufre presente en la actualidad.

Las afirmaciones, incluidas en una nota de prensa de la UCLA, señalan también que es la primera vez que se detecta sulfuro de hidrógeno en un gigante gaseoso distante fuera de nuestro sistema solar.

Además, la técnica que emplearon los investigadores para identificar el gas también mejorará la búsqueda de vida en otros astros.

“El azufre es único porque, a la distancia a la que se encuentran estos planetas de su estrella, tiene que estar presente como sólido. Es imposible que estos planetas hayan acrecentado azufre en forma de gas“, analizó Jerry Xuan, investigador postdoctoral de la UCLA y primer coautor del artículo.

La técnica que permitió descifrar el mayor misterio sobre los exoplanetas

Para avanzar con su investigación y llegar a la conclusión de la presencia del sulfuro de hidrógeno, los expertos desarrollaron una nueva técnica. Jean-Baptiste Ruffio, investigador de la UCSD, consiguió aislar la luz de los planetas.

En vistas al futuro, la investigación contribuirá a la búsqueda de exoplanetas similares a la Tierra. La técnica aplicada, que permite a los científicos separar visual y espectralmente el planeta de la estrella, será útil para estudiar exoplanetas a grandes distancias de la Tierra con mayor detalle.

El método aún se limita al estudio de gigantes gaseosos. No obstante, a medida que los telescopios se hagan más grandes y los instrumentos mejoren, los investigadores esperan poder aplicar este tipo de técnica para estudiar planetas similares a la Tierra, explicó Xuan.