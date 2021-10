Conrado Estol alertó: “La variante delta podría provocar un nuevo brote de coronavirus en el país”

Con nuevas autorizaciones sanitarias, el regreso del público en los estadios y el reinicio de los vuelos internacionales, el médico neurólogo Conrado Estol fue categórico: “La pandemia no se terminó”.

En el medio, la inquietud crece respecto a la vacunación de los menores de 11 años con las dosis de Sinopharm, Estol cuestionó: “¿Por qué tanto apuro? Lo único que logró todo esto es que los padres pierdan la confianza en esta vacuna”.

Se anunció la vacunación con Sinopharm para los chicos de entre 3 y 11 años

El reconocido médico mencionó distintos escenarios tanto en Reino Unido como en Nueva Zelanda y Chile. “Basta con ver la curva de Perú. En Chile, que están más del 70% hubo una caída y ahora empezó a aumentar”. Estol alertó una vez más con la variante delta, que podría provocar un nuevo brote de coronavirus en el país.

“Miremos los países cercanos para ver qué puede pasar con delta. Acá no tenemos idea qué porcentaje de los infectados tienen delta, no sabemos porque se testea poco”, sumó en diálogo con TN. Y criticó la gestión de la pandemia por parte del Gobierno: “No se ha testeado, no se vacunó, se cancelaron los vuelos. Es poco vacunar 250 mil personas por día”.