Una llamarada solar de gran intensidad afectó los GPS y provocó fallas en las redes eléctricas

Una potente llamarada solar captada por la NASA generó preocupación mundial al dejar en evidencia la influencia que tiene la actividad del Sol sobre la infraestructura tecnológica del planeta. El fenómeno fue registrado el 4 de julio por el Observatorio de Dinámica Solar (SDO) y alcanzó la categoría X1.3, una de las más intensas de la escala utilizada para medir este tipo de erupciones.

Además, provocó interrupciones en las comunicaciones de radio de alta frecuencia, afectó sistemas de navegación y generó preocupación por posibles impactos sobre las redes eléctricas. La explosión alcanzó su punto máximo a las 16:41 (hora del este de Estados Unidos) y fue registrada por los instrumentos del observatorio espacial, que monitorean permanentemente la actividad de nuestra estrella.

El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA capturó esta imagen de una llamarada solar —que se aprecia como el brillante destello de la izquierda— el 4 de julio de 2026 (Foto: NASA)

¿Qué es una llamarada solar y por qué cada vez son más estudiadas por los científicos?

Las llamaradas solares son enormes explosiones de energía que se producen cuando los campos magnéticos del Sol liberan grandes cantidades de radiación en cuestión de minutos. Esa energía viaja a la velocidad de la luz y, cuando la Tierra se encuentra en su trayectoria, puede alterar el funcionamiento de distintos sistemas tecnológicos.

En este caso, la erupción se originó en la región activa AR4482, ubicada cerca del extremo sudeste del disco solar observado desde la Tierra. De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), el evento produjo un apagón de radio de nivel R3, considerado fuerte dentro de la escala de meteorología espacial. Este tipo de fenómenos afecta principalmente las comunicaciones de alta frecuencia utilizadas por la aviación, la navegación marítima y distintos servicios de emergencia.

Las llamaradas solares son potentes explosiones de energía (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

La llamarada fue clasificada como X1.3. La letra X identifica a las erupciones solares de mayor intensidad, mientras que el número indica la magnitud específica del evento. Según explican los especialistas, este tipo de explosiones libera una enorme cantidad de radiación electromagnética que impacta sobre la ionosfera terrestre, la capa de la atmósfera responsable de reflejar las ondas de radio.

Como consecuencia, pueden producirse errores en los sistemas de navegación GPS, interrupciones en las comunicaciones satelitales y fallas temporales en los servicios de radio utilizados por aeronaves y embarcaciones. Además, las perturbaciones geomagnéticas asociadas a estos eventos pueden afectar el funcionamiento de satélites encargados de brindar servicios de internet, televisión, telefonía y observación meteorológica.

Es por esto que uno de los aspectos que más preocupa a largo plazo a los expertos son las posibles consecuencias sobre las redes eléctricas. Cuando una erupción solar viene acompañada por una eyección de masa coronal dirigida hacia la Tierra, las partículas cargadas interactúan con el campo magnético del planeta y pueden inducir corrientes eléctricas capaces de sobrecargar transformadores y otros componentes críticos de la red.

Aunque los eventos extremos son poco frecuentes, antecedentes históricos demostraron que este tipo de tormentas geomagnéticas puede provocar apagones de gran magnitud y afectar el suministro eléctrico durante varias horas o incluso días. Por ese motivo, los operadores de infraestructura energética y satelital mantienen protocolos de vigilancia cada vez que se detecta una llamarada de gran intensidad.