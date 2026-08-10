Cuándo será el punto máximo del eclipse solar de este miércoles y desde dónde observarlo

Este miércoles 12 de agosto de 2026, el cielo será escenario de un eclipse solar total, un evento astronómico de gran relevancia que ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra; es decir, que bloquea completamente la luz solar. Según la información proporcionada por la NASA, el despliegue de la sombra lunar recorrerá una franja estrecha que atraviesa múltiples continentes y océanos, lo que permite a millones de personas presenciar un breve oscurecimiento durante la jornada.

Respecto a los horarios y ubicaciones, el cronograma oficial de la NASA para este fenómeno establece que la transmisión especial comenzará a las 10:15 (hora de Argentina). La totalidad del eclipse iniciará su recorrido en Islandia alrededor de las 10:45, mientras que en España el punto máximo de oscuridad se registrará hacia las 11:28, horario argentino. El fenómeno se extenderá a través de una trayectoria que abarca el extremo norte de Siberia, el Océano Ártico, Groenlandia, Islandia y gran parte de la Península Ibérica, que incluye el noroeste de Portugal.

Mapa y trayectoria del eclipse solar total que llegará el 12 de agosto NASA

En las zonas bajo la franja de totalidad, los espectadores experimentarán un oscurecimiento similar al atardecer, que permitirá observar la corona solar durante un periodo que, en la mayoría de los casos, no superará los dos minutos y medio. Es fundamental precisar que el eclipse no podrá observarse desde Argentina ni desde el resto de Sudamérica debido a que estos territorios quedan fuera de la zona de visibilidad.

No obstante, para quienes se encuentren en regiones como Canadá, el norte de Estados Unidos, gran parte de Europa y el noroeste de África, el evento se manifestará de forma parcial, con una magnitud que variará según la ubicación geográfica precisa. Para aquellos que deseen seguir el evento desde Argentina, la NASA realizará una cobertura en vivo mediante sus canales oficiales.

La NASA utilizará el avión a reacción durante el eclipse solar para estudiar el Sol SCIFLI - NASA

Esta transmisión incluirá imágenes en tiempo real, comentarios de especialistas y el seguimiento de experimentos científicos, entre los que destaca el uso de aviones de investigación y globos aerostáticos para analizar el comportamiento de la atmósfera durante el oscurecimiento. Ante la importancia de la seguridad ocular, la agencia espacial advierte que observar el fenómeno directamente sin protección certificada ISO 12312-2 puede causar daños graves, por lo que desaconseja el uso de anteojos comunes, binoculares o cámaras sin los filtros solares específicos necesarios para la observación astronómica.