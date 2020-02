Daniel Stamboulian recomienda no viajar a las zonas afectadas por el coronavirus Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Veterano del combate contra microorganismos patógenos, el infectólogo Daniel Stamboulian no se inquieta por los números crecientes que llegan minuto a minuto desde los cinco continentes. "Ayer estuve viendo que hay más de 78.000 chinos afectados y más de 4000 casos en otros países. Esto se está convirtiendo en una pandemia , pero me da cierta tranquilidad que el número de pacientes y la letalidad fuera de China son mucho menores", afirma.

-Según la OMS, la definición de pandemia es que el virus esté circulando en todos los continentes, algo que ya está ocurriendo (con excepción de la Antártida). ¿Se estarían cumpliendo esos criterios?

-Sí, exactamente. Ahora lo que estamos viendo es cómo sigue esto.

-En lo que respecta a la Argentina, ¿qué deberíamos esperar?

-Parecería que, como ocurrió con el SARS, con el aumento de temperatura en China está disminuyendo la incidencia del coronavirus y ya está decreciendo la notificación de nuevos casos y la mortalidad. Eso me entusiasma.

-¿Incide el factor meteorológico en la propagación del virus?

-Justamente, se da la gran posibilidad de que con la llegada de la primavera vaya disminuyendo la epidemia.

-¿Qué implicancias tiene eso para nosotros, que estamos entrando en el otoño?

-Sabemos que va a venir la gripe, que llega todos los años. No sabemos qué va a pasar con el coronavirus, pero a Latinoamérica es raro que venga.

-¿Tener temperaturas más altas puede protegernos?

-Sí. Además, en este momento uno trata de que la gente no viaje. Algunos me dicen "Me voy a Roma" y yo les contesto: "Si podés ir dentro de 15 días, te conviene esperar.

-¿Es preocupante que circulen al mismo tiempo el virus de la gripe y el coronavirus?

-Es lo que sucedió en China.

-¿Comparativamente, cuál es el impacto de ambas enfermedades?

-En la Argentina no sabemos el número exacto de casos del año pasado, pero no hubo mucha circulación de la gripe. En los Estados Unidos hubo 80 mil muertos por influenza. Todo el mundo dice "Empecemos a vacunar contra la gripe". La semana que viene ya llega la triple viral y a fin de mes, la cuádruple. Deben vacunarse los grupos de riesgo, que son los menores de cinco años, las personas con factores de riesgo y los mayores de 65.

-¿Puede haber protección cruzada?

-Todavía no está demostrado, pero yo tengo mucho entusiasmo de que la gente tenga la protección contra la gripe y el neumococo. Porque se ha visto que con la circulación del coronavirus hay una circulación mayor del virus de la gripe.

-¿Qué otras medidas de prevención recomienda?

-El coronavirus parece que se transmite más; por eso, se dice que si uno está frente a un paciente debe lavarse las manos con frecuencia y usar barbijo.

-En las personas que viajan, ¿es correcto indicar el uso de barbijo?

-No, no, solo se justifica cuando uno está en contacto o a menos de dos metros de una persona que tiene una infección respiratoria.

-O sea que una persona que viaja en un avión y tiene a alguien que le tose al lado tiene que usar barbijo, y además lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

-Exacto.

-¿Se entiende por qué hay diferencias en la tasa de letalidad? ¿Pueden deberse al buen manejo (o no) de los cuadros graves?

-Sí, la diferencia es muy grande. Una muy buena atención respiratoria ayuda muchísimo a manejar muchas infecciones respiratorias severas.

-¿Usted considera que el país está preparado para enfrentar un brote?

-Sí, se están haciendo bien las cosas. El Malbrán está en condiciones de estudiar por PCR (reacción en cadena de la polimerasa, que permite amplificar un fragmento de ADN e identificar con alta certeza virus o bacterias) si tienen o no la infección. Y tenemos el hospital de Ezeiza para aislar a posibles infectados...

-¿La cuarentena es efectiva para evitar la diseminación?

-Sí, lo que se hizo en China fue correcto. Acá, no sé si sería posible.

-¿O sea que es adecuado el protocolo que se está poniendo en marcha?

-Sí. Creo que estamos preparados para estudiar bien los posibles casos y para manejarlos desde el punto de vista respiratorio.

-¿Está bien que no se les tome la fiebre a todos los pasajeros que llegan al país?

-Sí, es correcto, porque es un parámetro muy relativo. El que tiene manifestaciones respiratorias o fiebre tiene que anunciarlo.

-¿Entonces, en este momento usted no ve un escenario catastrófico?

-No. Lo que recomiendo es posponer cualquier viaje a lugares en los que hay mucha actividad del virus. Yo tenía que viajar a Corea del Sur en abril y lo cancelé.