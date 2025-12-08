Hallan enterradas vasijas repletas de monedas romanas de 1800 años de antigüedad

Arqueólogos en Francia descubrieron tres jarras antiguas llenas de miles de monedas romanas. Conocidas como ánforas, estas jarras de cerámica son características de las culturas griega y romana, y sus orígenes se remontan al Neolítico.

Las ánforas fueron enterradas en los pisos de las casas de un asentamiento de 1.800 años de antigüedad y fueron encontradas durante las excavaciones realizadas por el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (Inrap) de Francia en el pueblo de Senon, Francia.

Los tres frascos hallados contenían en total más de 40.000 monedas romanas (Fuente: Inrap)

Según el Inrap, los tres frascos contenían en total más de 40.000 monedas romanas. “El primer tesoro contenía unos 38 kilogramos de monedas, lo que equivale aproximadamente a entre 23.000 y 24.000 monedas”, declaró Vincent Geneviève, investigador del instituto, en una entrevista con el sitio web Live Science.

La segunda ánfora, junto con sus monedas, pesaba alrededor de 50 kilogramos. “A juzgar por las 400 monedas recuperadas del cuello, que estaba roto en el momento del descubrimiento, podría contener entre 18.000 y 19.000 monedas”, añadió Geneviève. También reveló que la tercera ánfora ya había sido extraída y que solo se encontraron tres monedas en el agujero donde se encontraba.

Los arqueólogos creen que estas ánforas no son reservas ocultas guardadas durante periodos de inseguridad. La hipótesis principal es que estos depósitos reflejan una gestión monetaria compleja, planificada a medio y largo plazo, dentro de familias o administraciones, capaces de realizar depósitos y retiros a intervalos variables.

Se observó que, en dos casos, las monedas halladas adheridas a la cara exterior de las tinajas fueron depositadas allí tras su enterramiento. Además, las ánforas se encontraron en estancias comunes y a alturas cercanas al suelo, lo que indica que eran fácilmente accesibles para sus propietarios.

Excavación en Senon

El pueblo de Senon se encuentra en el noreste de Francia, una región con una historia que se remonta al período galo, antes y durante la conquista romana. Los habitantes de la zona pertenecían a una de las tribus celtas que los romanos llamaban galos.

Yacimiento visto desde el aire (Fuente: Inrap)

La expedición del Inrap reveló varias estructuras excavadas, como zanjas, trincheras y agujeros, que atestiguan la presencia de construcciones de época gala realizadas con materiales perecederos, principalmente estructuras de madera rellenas de tierra apisonada.

La excavación reveló que ya existía en el lugar un asentamiento agrupado antes de la conquista romana: los restos parecen tener su origen entre el comienzo del período romano, en el siglo II a.C., y el cambio de era.

Urbanización

A principios de la época romana, el crecimiento urbano y los cambios en los métodos de construcción —como la disminución del uso de tierra y madera en favor de la piedra— propiciaron la explotación intensiva de la caliza local. Prueba de ello es la presencia de diez canteras en la zona, algunas de las cuales alcanzan profundidades de hasta tres metros.

Inicialmente ubicadas detrás de las viviendas, en zonas correspondientes a patios o jardines, estas canteras fueron ocupadas gradualmente por el desarrollo urbano. Posteriormente, fueron reutilizadas y modificadas, principalmente con la construcción de muros de piedra seca en la parte superior, formando una especie de bordillo. La explotación de la piedra caliza local fue importante para la economía de la región hasta el siglo IX.

El suelo de un hipocausto, realizado con baldosas reutilizadas, encima de una bodega abandonada, ilustra las reconfiguraciones del barrio durante la Antigüedad tardía (Fuente: Inrap)

La época romana en la región estuvo marcada por la construcción de casas y calles de piedra. Esto quedó evidenciado por el buen estado de conservación de los restos del yacimiento: a ambos lados de las calles pavimentadas observadas, se encontraron varias viviendas, compuestas por salas de estar, bodegas, dependencias domésticas o artesanales y amplios patios en la parte trasera de las casas.

Estas características arquitectónicas y la cultura material revelada por los objetos descubiertos en el sitio arqueológico indican que la población que habitaba allí era adinerada, posiblemente compuesta por artesanos o comerciantes. Esta posición privilegiada también concuerda con la ubicación de esta zona residencial, ubicada en el corazón de la ciudad, donde se encuentran la plaza pública, los templos, los baños y un teatro.