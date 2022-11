Descubren que los neandertales eran cocineros “creativos”: qué tipo de comidas preparaban

escuchar

A través del análisis de restos de comida carbonizada, científicos descubrieron detalles inéditos sobre la composición de la dieta de los neandertales. Según un estudio publicado en Antiquity, los platos elaborados en la Edad de Piedra, hace más de 70.000 años, eran sofisticados, combinaban ingredientes y técnicas de preparación .

Tras la recolección de material vegetal desde dentro de una cueva en el norte de Irak conocida como cueva Shanidar y otra en Grecia denominada cueva Franchthi, fue posible evidenciar que la cocina prehistórica de los neandertales era compleja, involucraba varios pasos y los alimentos eran diversos.

Para llegar a aquella conclusión, sin embargo, los investigadores debieron analizar cuidadosamente restos de plantas de aquel período. Durante la expedición, lograron dar con algunos alimentos mayormente utilizados y/o ingeridos por los homínidos.

Restos de comida carbonizada analizados por científicos Ceren Kabukcu

Entre ellos, nueces silvestres, arvejas, leguminosas (frijoles y lentejas) y hierbas. El ingrediente más comúnmente identificado fue la mostaza silvestre. Se encontró también una sustancia parecida al pan aunque no estaba claro de qué estaba hecha. El autor principal del estudio, el Dr. Ceren Kabukcu, dijo sentirse “sorprendido”.

Remarcó la importancia de entender que “el sabor era claramente importante” para los neandertales y que su alimentación no consistía solo en “bistecs de mamuts lanudo”. “Nuestros ancestros comían una dieta variada según el lugar donde vivían, y esto probablemente incluía una amplia variedad de plantas” , aventuró.

John McNabb, profesor del Centro de Arqueología de los Orígenes Humanos de la Universidad de Southampton en el Reino Unido, añadió que la comprensión científica de la dieta de estos cambió significativamente “a medida que nos alejamos de la idea de que solo consumen animales de caza”.

"Los neandertales eran personas que vivían y morían en pequeños grupos familiares, probablemente en un entorno hostil", señaló Benjamin Peter, uno de los autores del estudio SCIENCE PHOTO LIBRARY

“Si estos resultados son compatibles, los neandertales comían legumbres y algunas especies de la familia de las gramíneas que requerían una preparación cuidadosa antes del consumo. Las técnicas tenían una historia mucho más profunda de lo que se pensaba anteriormente”, destacó para cerrar.

A diferencia de los chefs modernos, analizó The Guardian, no parecían descascarar sus semillas para eliminar la capa exterior, un proceso que quita en gran medida los compuestos de sabor amargo. Esto podría sugerir que querían reducir pero no eliminar los sabores naturales de algunos alimentos.

LA NACION

Temas ArqueologíaDietaIrakGrecia