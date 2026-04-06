Desfile de planetas en abril: ¿cómo ver el espectáculo astronómico?

El 2026 no deja de sorprendernos con magníficos espectáculos astronómicos y el mes de abril prepara otro gran evento, digno de robarse miradas.

Luego de que el mes se inaugurara con la hipnotizante Luna Rosa —que fue la primera Luna llena desde el equinoccio de primavera—, abril prepara otro gran fenómeno astronómico: una alineación planetaria (también conocido como desfile de planetas).

Las alineaciones planetarias son comunes, pero pocas son como la de esta semana Getty Images

De acuerdo con el sitio especializado en astronomía, Star Walk, este espectáculo cósmico ocurrirá el próximo sábado 18 de abril. Desde el hemisferio norte de la Tierra se podrá en las mañanas el desfile y exhibirá a cuatro de los planetas que forman nuestro sistema solar.

¿Cómo ver la alineación de planetas del 18 de abril de 2026?

Esta alineación planetaria podrá verse aproximadamente 30 minutos antes del amanecer en el hemisferio norte de la Tierra, y alrededor de 60 a 90 minutos antes del amanecer en el hemisferio sur.

Los astros que formarán el desfile serán Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno. Sin embargo, únicamente los primeros tres podrán apreciarse a simple vista. Para poder observar a Neptuno se recomiendo utilizar un telescopio, pues la visibilidad del planeta suele ser muy baja en el brillo del amanecer.

Es importante tomar en cuenta que el 18 de abril no es la única fecha en la que se puede observar esta alineación planetaria. Este día se ha establecido como un momento estratégico de la ventana de observación, no obstante, en días previos y posteriores al 18 será posible también apreciar el fenómeno.