El efecto de los medicamentos para adelgazar que preocupa a los supermercados en EE.UU.

El avance de los medicamentos GLP-1, diseñados para el tratamiento de la diabetes y la obesidad, genera un cambio en el comportamiento de los consumidores en EE.UU. y Canadá. Según los registros de la industria, el porcentaje de la población que utiliza fármacos como la semaglutida va en aumento y el inicio del programa federal Medicare Bridge podría acelerar el proceso.

Un estudio revela cómo los fármacos para bajar de peso reducen las visitas a supermercados

Un análisis publicado por el Laboratorio de Análisis Agroalimentario de la Universidad de Dalhousie arrojó resultados que podrían afectar tanto a las grandes cadenas de supermercados como a los pequeños comercios. Según sus estimaciones, para finales de este año más de dos millones de canadienses podrían utilizar fármacos para bajar de peso.

El aumento del uso de drogas para adelgazar impacta en las ventas de los supermercados Unsplash

Los datos sugieren que el uso de estos fármacos en el territorio canadiense ya se acerca al 8% de la población adulta, frente al 4% o 5% previsto para finales del año pasado.

Según indicó el doctor Sylvain Charlebois a Toronto Sun, esta tendencia genera un impacto económico negativo que oscila entre los 2300 y 3400 millones de dólares anuales para la industria agroalimentaria canadiense.

El experto explicó que el dinero que los consumidores antes destinaban a los productos del supermercado ahora se dirige hacia el sector farmacéutico, lo que impacta en las ganancias de estas empresas.

Medicare y los medicamentos GLP-1: cómo crecerá el acceso a Wegovy y Zepbound en EE.UU.

Sin embargo, este fenómeno no se limita a Canadá. Un reporte publicado en 2025 por Prime Therapeutics, basado en datos de la Kaiser Family Foundation (KFF), señala que la cifra de personas que alguna vez utilizaron estos medicamentos para adelgazar en EE.UU. equivale al 12,5% de la población.

La proyección de uso de estas sustancias sería mayor tras el respaldo de una política del gobierno. A partir del próximo 1° de julio, el sistema Medicare pondrá en marcha el programa Bridge que, según detalló NPR, permitirá que los beneficiarios accedan a tratamientos para la reducción de peso con un copago de 50 dólares mensuales.

El programa tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y servirá como alternativa tras la falta de respaldo de aseguradoras al plan original.

Los medicamentos que forman parte de este beneficio serán Wegovy, Zepbound y Foundayo, bajo acuerdos de precios alcanzados con los laboratorios Novo Nordisk y Eli Lilly.

Para participar en el programa, los beneficiarios deben contar con la inscripción en el Plan D de Medicare y cumplir con determinados criterios de índice de masa corporal (IMC).

Walmart revela cómo los tratamientos GLP-1 modifican las compras en supermercados de EE.UU.

John Furner, director ejecutivo de las operaciones de Walmart en EE.UU., confirmó en una entrevista para Bloomberg en 2023 que la empresa detectó modificaciones en los hábitos de compra de alimentos. A través del análisis de datos, se identificó una reducción en el volumen de productos dentro del carrito de compras de los clientes que utilizan estas medicaciones.

Walmart detectó cambios en el consumo de alimentos por las drogas para adelgazar Unsplash

El impacto se traduce en una reducción en la cantidad de unidades y en el aporte calórico total de las compras. De acuerdo con las estimaciones de Forbes, cerca de 24 millones de personas en el país podrían estar bajo estos tratamientos para 2035.

Mientras la venta de alimentos retrocede, las farmacias de Walmart reportan un impulso en sus ingresos debido precisamente a la alta demanda y el costo de estas recetas. Las prescripciones crecieron un 300% en EE.UU. entre 2020 y 2022.

Además, el director financiero de la empresa, John David Rainey, señaló que estos clientes tienden a gastar más dinero en total en la tienda, a pesar de comprar menos comida.