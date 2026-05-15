Identificaron un nuevo dinosaurio gigante a partir de fósiles en Tailandia

Un nuevo tipo de dinosaurio gigante de cuello largo fue identificado por científicos a partir de restos desenterrados en Tailandia. El nagatitán, el dinosaurio más grande jamás encontrado en el Sudeste Asiático, pesaba 27 toneladas —tanto como nueve elefantes asiáticos adultos— y medía 27 metros de longitud, más que un diplodocus Al igual que ese dinosaurio, pertenecía a la familia de los saurópodos, herbívoros de cuello largo.

Un equipo de investigadores de Reino Unido y Tailandia identificó la especie a partir de fósiles hallados junto a un estanque en el noreste tailandés hace una década. Los científicos afirman que el hallazgo arroja luz sobre cómo los cambios en las condiciones climáticas antiguas permitieron el desarrollo de dinosaurios gigantescos.

El nombre completo del dinosaurio es Nagatitan chaiyaphumensis, donde “naga” se refiere a una serpiente en el folclore del Sudeste Asiático, “titán” hace referencia a los dioses de la mitología griega, y chaiyaphumensis significa “de Chaiyaphum”, la provincia donde se descubrieron los fósiles.

El nagatitán vivió entre hace 100 millones y 120 millones de años Patchanop Boonsai

Este dinosaurio vivió entre hace 100 millones y 120 millones de años —unos 40 millones de años antes que el tiranosaurio rex— y tenía aproximadamente el doble de tamaño que esa criatura.

Thitiwoot Sethapanichsakul, estudiante doctoral en el University College London (UCL) y autor principal del estudio que se publicó en la revista Scientific Reports, dijo que los investigadores se referían al nagatitán como “el último titán” de Tailandia, porque los fósiles se encontraron en la formación rocosa con dinosaurios más reciente del país.

“Es poco probable que las rocas más jóvenes, depositadas hacia el final de la era de los dinosaurios, contengan restos de dinosaurios porque para entonces la región se había convertido en un mar poco profundo”, afirmó Sethapanichsakul, de origen tailandés. “Así que este puede ser el último o más reciente gran saurópodo que encontremos en el Sudeste Asiático”, añadió.

Sethapanichsakul, que se describe a sí mismo como un “niño de los dinosaurios”, dijo en un comunicado de prensa del UCL que el estudio también “cumple una promesa de la infancia de nombrar un dinosaurio”. El nagatitán es el decimocuarto dinosaurio que recibe nombre en Tailandia.

El investigador Thitiwoot Sethapanichsakul junto a un hueso de la pata delantera del nagatitan Gentileza: Thitiwoot Sethapanichsakul

El paleontólogo Sita Manitkoon, de la Universidad de Mahasarakham, afirmó que el país tiene una gran diversidad de fósiles de dinosaurios y es “posiblemente el tercero más abundante de Asia en términos de restos de dinosaurios”. El nagatitán habitó la Tierra cuando los niveles de dióxido de carbono atmosférico del planeta estaban en aumento, en consonancia con altas temperaturas globales.

Paul Upchurch, profesor en el UCL y coautor del estudio, señaló que la familia de los saurópodos alcanzó grandes tamaños en esa época. “Parece un poco extraño que los saurópodos pudieran soportar condiciones de temperatura más altas”, le dijo a National Geographic, ya que los cuerpos grandes retienen el calor y son más difíciles de enfriar. Upchurch explicó a la agencia Reuters que “es probable que las altas temperaturas tuvieran un impacto en la vegetación de la que se alimentaban los saurópodos, que eran herbívoros de gran tamaño”.

*Por Vicky Wong