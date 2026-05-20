Tiene seis años y halló una espada vikinga en una excursión escolar
El menor encontró el arma enterrada en un campo de Noruega y rápidamente dio aviso a sus maestros; según especificaron, tendría 1300 años de antigüedad
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Durante una excursión escolar a Gran en Hadeland, Noruega, Henrik, de seis años, encontró una espada vikinga de 1300 años de antigüedad. Esta noticia dio la vuelta al mundo al tratarse de un hecho curioso en esa región de Escandinavia.
Mientras los niños realizaban una caminata por un sendero natural, el menor notó que sobresalía del suelo una punta de metal oxidada. Cuando lo recogió y se lo mostró a sus maestros, estos percibieron que se trataba de algo más importante que un simple elemento olvidado.
Por ese motivo y al tener experiencia previa en hallazgos de este tipo, los docentes se contactaron con arqueólogos locales que confirmaron, tras expediciones, que el trozo de metal era nada más ni nada menos que una espada vikinga.
Según informó BBC Mundo, los expertos del Patrimonio Cultural de Innlandet que estudiaron esta arma milenaria indican que es una espada de hierro de un solo filo de finales del período merovingio o principios de la era vikinga, alrededor del año 550 al 800 d.C.
Las espadas que se fabricaban con un solo filo se hacían solo para ser afiladas de un único lado y se llamaban “espadas de corte o espadas de filo único”.
Esta espada “Tipo F” suele aparecer con frecuencia en los campos noruegos. Respecto al descubrimiento, los especialistas remitieron a que pudo haber pertenecido a un guerrero o a una familia influyente durante un período turbulento de la historia de la región.
La región donde se encontró el armamento vikingo se conoce como “Tierra del Guerrero”. Hace mil años fue un sitio donde se desarrollaron diferentes batallas y también se recolectaron importantes elementos de la Edad del Hierro.
“Estamos muy orgullosos de los niños que encontraron la espada en el campo”, dijeron los arqueólogos locales, según Ancient Origins. “Y nos alegra mucho que hayan hecho lo correcto al llamar a los expertos”, agregaron.
El medio citado anteriormente confirmó que la espada será analizada en un laboratorio para conocer más acerca de los métodos de fabricación. Este hecho no es ajeno a los ocurridos en el año 2025, cuando se detectaron tumbas y ajuares funerarios en perfecto estado, tanto en Noruega como en el resto de los países escandinavos.
La espada fue trasladada al Museo de Historia Cultural (Kulturhistorisk Museum) de Oslo, donde será limpiada y conservada, explicitó la BBC.
Esta espada añade una nueva perspectiva a la comprensión de la cultura guerrera que floreció en Noruega antes de que comenzaran las legendarias incursiones vikingas por el resto de Europa y el norte del océano Atlántico.
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