Es la tercera vez que la UNLP llega a la final internacional, pero nunca había conseguido el podio Crédito: Diario El Día

Dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata se consagraron campeonas del mundo en el SEG Challenge Bowl de los Estados Unidos.

Se trata de Sol Bejarán (29) y María del Rosario Etchegoyen (25), estudiantes de grado de la carrera de Geofísica quienes superaron a los equipos de los Estados Unidos, Canadá, Alemania, China, Italia, México, Arabia Saudita e India.

El certamen que reúne a los futuros astrónomos y geofísicos de todo el mundo está considerado el más importante de la disciplina y es la segunda vez consecutiva que universitarios argentinos de esa alta casa de estudios obtienen el primer puesto.

En 2018, Santiago Actis y Abelardo Romero obtuvieron el 1º lugar en el SEG Challenge Bowl desarrollado en San Antonio, Texas, Estados Unidos. La traducción: "Desafío de la Sociedad de Geofísicos de la Exploración".

"La competencia fue entre diez equipos. Con un formato de preguntas y respuestas, la final tiene de tres mangas con tres rondas cada una. Cada manga es eliminatoria, y todas las rondas tienen diferentes reglas", contaron Sol, que es marplatense, y María del Rosario, nacida y criada en La Plata, al diario local El Día.

Pioneras en el certamen

Sol recordó que se dedicó a la geofísica porque siempre le gustaron los volcanes y la geotermia y que, luego de estudiar Física en la Universidad de Mar del Plata, se mudó a la capital bonaerense para seguir formándose en la disciplina que es una rama de la geología y que estudia "la estructura y la composición del planeta Tierra y los agentes físicos que la modifican".

"Siempre me interesaron las ciencias naturales, y lo que me terminó de convencer fue el ambiente que conocí en la Facultad y la forma en la que me recibieron", detalló Rosario al mismo medio.

Sobre la fama de "carrera difícil" que tiene la Geofísica, las campeonas dijeron que "cualquiera podría estudiarla; pero sí es cierto que requiere de mucha dedicación y de tiempo de estudio", finalizaron.

La Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP, que es una universidad nacional, pública y gratuita tuvo representantes en las 14 ediciones de ese concurso. Logró la Final Regional en 5 oportunidades, la Final Internacional en 3, y Bicampeones consecutivos en 2018 y 2019.