Sudáfrica: un nuevo estudio identificó las armas venenosas más antiguas de la humanidad

Un equipo de científicos descubrió que un puñado de puntas de flecha de 60.000 años de antigüedad halladas en una cueva en Sudáfrica son las armas venenosas más antiguas de la humanidad.

El estudio, publicado el miércoles 7 de enero en la revista Science Advances, reveló que cinco puntas de flecha de cuarzo desenterradas hace décadas en el refugio rocoso de Umhlatuzana, contenían rastros de veneno de acción lenta derivadas de plantas.

Este hallazgo no solo representa la evidencia más remota del uso de toxinas para la caza, sino que también demuestra que los seres humanos primitivos ya comprendían efectos farmacológicos complejos de ciertas plantas y que planificaban sus capturas mediante una premeditada estrategia de debilitamiento de las presas.

“Los seres humanos han dependido durante mucho tiempo de las plantas para obtener alimentos y herramientas de fabricación, pero este hallazgo demuestra la explotación deliberada de las propiedades bioquímicas de las plantas”, dijo al sitio especializado Live Science el autor principal del estudio, Sven Isaksson, profesor de arqueología de laboratorio en la Universidad de Estocolmo.

Isaksson también razonó que los cazadores tuvieron que comprender la relación causa-efecto para planificar con antelación sus cacerías.

Antes de este descubrimiento arqueológico, la evidencia más antigua del uso de armas venenosas era un veneno de flecha de 7.000 años de antigüedad, introducido en el fémur de un mamífero ungulado, hallado en la cueva Kruger, Sudáfrica.

Existen otros como la evidencia indirecta de un “aplicador de veneno” de madera de 24.000 años de antigüedad hallado en la cueva Border, también en Sudáfrica, aunque son objeto de debate.

Un estudio revelador y una poderosa toxina vegetal

Si bien el refugio rocoso de Umhlatuzana fue excavado en 1985 en el que se recolectaron 649 fragmentos de cuarzo tallado del período Howiesons Poort -una cultura tecnológica sudafricana distintiva que data de hace 65.000 a 60.000 años- ningún equipo investigador hasta la fecha había inspeccionado minuciosamente las superficies de estos restos.

Para el nuevo estudio, Isaksson y su equipo examinaron 10 de las 216 puntas de flecha de una capa de excavación. Las diez seleccionadas todavía tenían residuos microscópicos que podían analizarse.

La especie Boophone disticha es la fuente más probable del veneno

Sven Isaksson explicó que el equipo de científicos encontró rastros de la toxina vegetal bufandrina en los residuos de cinco puntas de flecha. Una de ellas también contenía la toxina epibufanisina. Aunque es probable que las cinco puntas de flecha estuvieran originalmente contaminadas con ambas toxinas, no se encontraron suficientes restos para detectarlas con la tecnología actual.

Ambas sustancias se encuentran en plantas del sur de África, pero solo la especie Boophone disticha, conocida localmente como “bulbo venenoso “, es conocida como veneno de flecha, lo que la convierte en la fuente más probable del veneno.

El descubrimiento demuestra que estas toxinas pueden pervivir decenas de milenios, un hecho que sienta las bases para futuros estudios.