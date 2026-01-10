El polo magnético de la Tierra se desplazó y tendrá un impacto crucial en la navegación global y en la tecnología diaria

El polo norte magnético de la Tierra volvió a desplazarse de manera significativa, lo que obligó a los científicos a actualizar el World Magnetic Model 2025 (WMM2025). Este modelo, desarrollado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) en conjunto con el British Geological Survey, es una referencia indispensable para la navegación aérea y marítima, así como para el funcionamiento de los sistemas de posicionamiento global y las brújulas digitales de millones de dispositivos.

Actualmente, el punto hacia el que señalan las brújulas se encuentra más cercano a Siberia que al Ártico canadiense, por lo que recorrió más de 2200 kilómetros desde su primera identificación oficial en 1831. Si bien el desplazamiento del polo magnético es un fenómeno natural conocido, las últimas décadas mostraron variaciones notables tanto en su dirección como en su velocidad. Uno de los datos más recientes que captó la atención de los especialistas es una desaceleración en su ritmo de movimiento. Tras avanzar durante años a una velocidad de entre 50 y 60 kilómetros anuales, el polo norte magnético redujo su velocidad a unos 35 kilómetros por año. Expertos lo califican como “la mayor desaceleración registrada”, un comportamiento que, aunque gradual, tiene implicaciones técnicas significativas.

La modificación del polo magnético de la Tierra cambiará varios aspectos en 2026 National Centers for Environmental Information

A diferencia del polo norte geográfico, un punto fijo que marca el eje de rotación del planeta, el polo norte magnético no permanece inmóvil. Es el lugar hacia donde orientan las brújulas y su posición varía constantemente como resultado de los movimientos del hierro líquido en el núcleo externo de la Tierra. Este proceso es el responsable de generar el campo magnético terrestre, un escudo invisible y masivo que protege al planeta de la dañina radiación solar, además de permitir la orientación mediante brújulas desde tiempos ancestrales. Desde su descubrimiento en el siglo XIX, la ubicación del polo magnético se revisa periódicamente mediante modelos científicos que integran datos satelitales, mediciones terrestres y estudios geofísicos. La aceleración inicial y la posterior desaceleración de su desplazamiento generaron un interés creciente en la comunidad científica internacional.

El World Magnetic Model se publica cada cinco años y constituye la referencia oficial que utilizan gobiernos, fuerzas armadas y empresas tecnológicas a nivel global. La versión WMM2025, lanzada en diciembre de 2024, tendrá validez hasta finales de 2029, a menos que se produzcan cambios abruptos e inesperados en el campo magnético terrestre. Su alcance es extenso: es empleado por la aviación civil, las marinas comerciales y militares, los sistemas de navegación submarina y organismos internacionales como la OTAN y la Organización Hidrográfica Internacional. Asimismo, sus datos son incorporados por fabricantes de teléfonos móviles y automóviles para calibrar las brújulas digitales y los mapas de navegación integrados en sus productos.

La aviación civil deberá adaptarse a este cambio en el polo magnético Ricardo Pristupluk

Una novedad crucial de esta actualización es la introducción de una versión de alta resolución (HR), conocida como WMMHR2025. Gracias a esta mejora, la precisión del modelo pasa de unos 3300 kilómetros a aproximadamente 300 kilómetros en el ecuador, lo que optimiza de forma notable el cálculo de rumbos en áreas complejas, especialmente en las regiones polares. Para los desplazamientos cotidianos, como ir al trabajo en transporte público o el uso habitual del celular, el impacto del movimiento del polo magnético es prácticamente nulo e imperceptible.

Sin embargo, en trayectos largos y en entornos sensibles, como vuelos transcontinentales o navegación oceánica y polar, un modelo desactualizado puede derivar en errores de varias decenas de kilómetros respecto de la ruta planificada, con potenciales consecuencias críticas. Finalmente, el WMM2025 actualiza la información referente a las “zonas de apagones magnéticos” cercanas a los polos, regiones donde el comportamiento del campo magnético dificulta la fiabilidad de las brújulas. Esta información es vital para la planificación de rutas aéreas polares y para misiones científicas que dependen de una navegación magnética de alta precisión y seguridad.